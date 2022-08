Consuelo Duval: su hija, a quien crio sola, luce hermosa a sus 30 y triunfa en la televisión

Consuelo Duval fue madre soltera y crio sola a sus dos hijos Paly y Michel y ambos han seguido sus pasos y son un hombre y una mujer exitosa.

La hija de la actriz, Paly, no solo es hermosa, y deslumbra con su belleza en redes, también tiene un gran talento.

Recientemente la joven cumplió 30 años y su madre se siente orgullosa de la mujer que es, triunfando en la actuación como ella lo hace.

“Celebro y bendigo cada segundo que respiras!! Eres LUZ!! Y la has llevado en tu paso por el mundo!! Eres sonrisas, pero también berrinches y a veces muy cabrona contigo… Me sorprende lo responsable que eres en todos los aspectos de tu vida!! … Que todo lo que has soñado llegue a ti cuando estés lista para recibirlo! 🙏🏻 No ha nacido en este mundo quien te ame la mitad de lo que te amo yo!💞 FELIZ CUMPLEAÑOS AMOR DE MIS AMORES!”, escribió Consuelo en sus redes.

Y es que Paly y Michel siguieron sus pasos y triunfan en series mexicanas, algo que muy pocos saben.

Hija de Consuelo Duval cumple 30 años y ya triunfa en la actuación

Paly ha trabajado al lado de famosos actores como Ana de la Reguera, Mauricio Ochmann.

La joven participó en Ana la serie en el personaje de la Latintuber, y en la película Qué despadre en el papel de Lore.

A través de las redes tanto ella como la recordada Federica P. Luche se muestran orgullosas de sus logros, especialmente tomando en cuenta que la crio sola.

Además, Paly también sorprende con el parecido a Consuelo, y es que tienen facciones idénticas, y la joven deslumbra con su belleza en looks modernos y sexys.

“Wow es igualita a ti”, “creaste una copia de ti, es hermosa y talentosa como tú”, “que mujer tan hermosa y exitosa, debes estar orgullosa”, “wow que chica tan linda”, “amo su actitud, es tan tú”, y “debes sentirte orgullosa del gran trabajo que hiciste como mamá”, fueron algunas de las reacciones en redes.