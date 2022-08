Flor Silvestre y Ángela Aguilar: Este fue el consejo que le dio su abuela antes de fallecer

Guillermina Jiménez Chabolla, conocida artísticamente como Flor Silvestre, se convirtió en una de las mujeres más importantes del Cine de Oro mexicano.

Con su melodiosa voz y talento histriónico, fue muy codiciada en la pantalla, logrando más de cien películas en su haber. Por su peculiar forma de interpretar, le decían “La Sentimental” y “La Voz Que Acaricia”. Además, con su carisma y belleza, llegó a ser muy asediada por los hombres. Ella marcó un parteaguas para las mujeres en un medio dominado por hombres.

La artista falleció el 25 de noviembre de 2020, conmocionando al país entero. Sin embargo, su legado vivirá por siempre a través de sus obras así como de su hijos y sus nietos.

Ha sido su nieta Ángela Aguilar quien constantemente le rinde homenaje.

Con tan solo 18 años, la cantante ha demostrado su gran talento musical, lo que le ha abierto las puertas a importantes eventos de talla internacional, así como premios y reconocimientos.

En redes sociales ha re circulado un video de una convivencia familiar en el que Ángela canta el tema ‘Reina de la Canción Mexicana’, mientras su abuela la mira con gran admiración.

En un momento, Flor Silvestre le dedica unas poderosas palabras que ahora resuenan con más fuerza que nunca.

“Que Dios te cuide y que tengas más, más voz, sobretodo el que la cantes. Lo que lo que te decía yo, interpretándola así como esta (canción) pero de amor”.

“Básicamente mi abuelita Flor me ha ayudado muchísimo. Afuera y en el escenario. Siempre ha estado y era muy chistosa porque me decía: ‘Ángela ponte lipstick por qué no sales con lipstick’ y cuando estabamos viendo la tele y no traía nada puesto siempre tenía al lado de ella un lipstick rosa fuscia o morado y me hacía ponerme”, relató Ángela en una entrevista en la que narró anécdotas de su abuela.

Y es que la intérprete mexicana era muy coqueta, razón por la que en su honor, Ángela ahora siempre lleva labial en sus presentaciones.

La estrella del cine de oro mexicano constantemente motivaba a su nieta a dar lo mejor de sí e incluso en una ocasión le dijo que debía “aplicarse” para potenciar “su voz bien perra”, haciendo referencia a su gran fuerza vocal.

En 2020, Ángela dedicó unas emotivas palabras para despedir a su abuela.

“Era ella, mi bella Flor. Me inspiraba a ser cada día mejor. Siempre bella, hasta cuando dijo adiós. Una mujer digna del cielo, por eso Dios se la llevó. Te amo tanto que no te supe decir cuánto”, escribió la joven.

Muchos aseguran que Ángela es el vivo retrato de Flor Silvestre, además de que ambas siempre tuvieron una gran complicidad.

En 2018, la cantante la invitó a participar en el video de su sencillo “Cielo Rojo” en el que se ve a la actriz caminar por su adorado rancho al tiempo que la cámara enfoca fotos de su juventud.

Los jóvenes Aguilar siempre mostraron gran devoción a su abuela y a pesar de que cada uno tiene sus propios proyectos y vida, se mantuvieron muy cercanos a ella. Y es que una de las grandes lecciones de Flor Silvestre ha sido que la familia siempre está primero y debe estar unida