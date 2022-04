Razones por las que el video de Ángela Aguilar indica que fue víctima de violencia de género

Luego de que en días pasados circuló una fotografía en la que aparecen el compositor Gussy Lau y Ángela Aguilar muy juntos, surgieron especulaciones respecto a una relación sentimental.

Aunque la intérprete de regional mexicano acaba de cumplir los 18 años, le lleva una diferencia de 15 años a Lau, además de que trascendió que empezó a salir con ella desde que tenía 17.

El compositor fue el primero en salir a dar sus declaraciones a través de un video en el que asegura estar con Ángela y que la edad “no es ningún impedimento” pues además cuenta con el respaldo de su familia.

“Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen”

Ahora, ha circulado un video en el que Ángela dice sentirse violentada pues siempre ha cuidado mucho su imagen y ahora ha sido expuesta y juzgada.

¡#ÁngelaAguilar rompe el silencio y habla sobre las fotografías que circularon en redes sociales a lado de #GussyLau! 😱📺 #VLA pic.twitter.com/Huisqm2UJY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 7, 2022

La cantante reveló estar muy triste y defraudada por haber confiado en alguien que no debió y que terminó violentando su privacidad.

“No es sólo una imagen que ha estado circulando, sino que ha afectado en lo profesional, económicamente, amorosa ni se diga. Qué cara le puedo dar a mi familia porque aunque yo no estaba de acuerdo (con las fotos) me puse en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte y ese fue mi error”, expresó.

Mientras que la discusión en redes está en la diferencia de edad entre Ángela y Lau, la cual es alarmante, no hay que olvidar que lo que dice en el video es otro gran problema.

La violación a la privacidad de la cantante es violencia de género.

“Es una invasión a mi privacidad, a mis derechos, a poder escoger qué anuncio y qué no anuncio, qué digo y qué no. Creo ya me merezco tener esa opción de si voy a sacar una relación o no. Cómo es posible que yo sea tan segura de mi independencia como artista, de música y voz, me han robado mi voz en esto que es tan mío”, subraya.

Quien traicionó la confianza de Ángela está fomentando la violencia de género, un problema que no sólo implica agresiones físicas sino a través del Internet a través de la divulgación de imágenes o datos personales que terminan atentando con la dignidad de otro.

El ser una figura pública hace que esté constantemente presionada a hablar de su vida, algo que también es una forma de violencia. Mientras que Gussy Lau decidió por sí mismo hacer su propio video, contando como si todo fuera un chiste, Ángela no quiere hablar al respecto y eso debe respetarse.

“Me siento violentada, violada, de la posibilidad de tener yo mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, expresó.

Sobre esto mismo, la sociedad ha puesto en Ángela la responsabilidad de “dar la cara” y “arreglar” las cosas cuando también hay otro involucrado que está siendo aplaudido por el sistema patriarcal.

“Tengo que tomarme un tiempo para poder reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder”.

Al final, las mujeres famosas que terminan involucradas en escándalos son quienes son juzgadas y señaladas, las que deben cargar con todo el peso, soportar el escrutinio y tomar acción.

Lo que está pasando con Ángela no debería ser normalizado y sin embargo, la sociedad sigue solapando la cultura del abuso.

“Cuando me casé mi esposa tenia 18 y yo 29 llevamos 15 años de matrimonio tenemos 3 hijos y una vida muy feliz, no digas mamadas mariyein”. “Belinda y Christian Nodal iniciaron una relación cuando ella tenía 31 y él 21. ¿Esa relación también estuvo mal?”. “Yo cuando me case tenía 18 y mi actual esposo tenía 34 y hasta la fecha siempre ha habido respeto y sobretodo amor”, se lee en redes sociales.

No importa que Ángela tenga 18 años. La etapa en la que ella se encuentra es completamente diferente a la del compositor. Esto nos lleva a llamado grooming, el que alguien mayor abusa de su posición de poder para generar confianza en un menor y así obtener un beneficio, usualmente de carpácter sexual.