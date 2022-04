La diferencia de edad entre Ángela Aguilar y Gussy Lau no es romántica

Los fans de Ángela Aguilar se sorprendieron cuando surgieron fotos de la famosa con su supuesto nuevo novio, quien es 15 años más grande que ella. Por medio de redes sociales surgieron imágenes de la cantante junto a Gussy Lau, y sus seguidores se mostraron preocupados por la diferencia de edades.

Ángela Aguilar y Gussy Lau habrían comenzado su relación cuando ella era menor de edad

El programa ‘Chisme no like’ dio a conocer que la pareja podría haber iniciado su relación cuando ella era menor de edad y sólo tenía 17 años.

De acuerdo con el programa, la relación comenzó en marzo, cuando Ángela Aguilar tenía 17 años de edad.

Filtran fotos del supuesto novio de Ángela Aguilar, se trata de el compositor Gussy Lau, que es 15 años mayor que ella. pic.twitter.com/R1qVMWUyP7 — Everardo López (@ensimismado) April 5, 2022

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, su padre, Pepe Aguilar habría reaccionado con enojo ante la noticia de la relación de su hija con Gussy Lau, quien trabaja para su empresa Equinoccio Records.

El cantante se habría enterado del romance durante noviembre en Las Vegas, a donde acudieron con motivo de los premios Grammy. A pesar del desacuerdo de su padre, Ángela Aguilar habría continuado viendo a su novio.

Por esta razón la familia Aguilar rompió toda relación con Gussy Lau, quien posteriormente dio una entrevista con Javier Cerani y habría comentado que tiene miedo de hablar sin permiso de Pepe Aguilar.

“Hablé con él, no sabe qué hacer, está muy perdido, muy asustado, dice que no tiene nada que decir, aunque cerró sus redes sociales. No puede decir nada sin permiso de Pepe Aguilar, sin permiso de ella, porque ella tiene una imagen. Él no lo negó, él tiene miedo a hablar”

Por medio de redes sociales circula un video en el cual Gussy confirma su relación con la cantante y dice que las fotos en las que aparecen juntos él las publicó para sus amigos cercanos y alguien les tomó un screen shot y las compartió.

Él afirma que llevan juntos desde febrero, que todo se estaba manejando de manera privada y que Pepe está de acuerdo y su mamá también lo sabe.

#GussyLau confirma relación con #AngelaAguilar . Al parecer tiene la aprobación de los padres . Yo ya ni sé que creer 🤷🏻‍♀️ #PepeAguilar pic.twitter.com/sQCjzj3aOc — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) April 7, 2022

Además surgió un video en el cual él afirmaba anteriormente que nunca tendría una relación con las hijas de Pepe Aguilar por respeto al cantante.

Esto decía Gussy Lau sobre relacionarse con Ángela Aguilar antes de la filtración de unas fotos donde supuestamente están romanceando. pic.twitter.com/zf5qrvGANN — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) April 5, 2022

Por su parte los seguidores de Ángela se mostraron preocupados por la situación, pues recordaron que a pesar de que la famosa acaba de cumplir la mayoría de edad en México, continúa siendo menor en Estados Unidos, donde vive junto a su familia.

Por otra parte el hecho de que el compositor tenga 33 años es motivo de alarma entre los fans de Ángela, pues señalaron que una joven de 18 años no tiene el mismo nivel de madurez que un hombre de 33 y por lo tanto se trata de una relación desigual que puede prestarse a abusos.

Muchos incluso recordaron la situación que vivió Sasha Sokol con Luis de Llano, quien abusó de ella cuando era menor de edad y la manipuló para mantener una relación ilícita. Recientemente la cantante lo denunció por medio de redes sociales y habló de las consecuencias del abuso que sufrió durante su adolescencia.

Hasta ahora Ángela Aguilar no ha dado declaraciones al respecto y no se sabe si su relación continúa hasta ahora o se trata de un romance pasado.