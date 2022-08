Hijo mayor de Angelina Jolie es su mayor orgullo: será un hombre dedicado a la ciencia

Angelina Jolie podrá ser una de las actrices más reconocidas por el talento y belleza que desborda en pantalla pero cuando está frente a las cámaras, es una madre dedicada a encaminar a sus hijos al éxito.

Ella ha sido un gran ejemplo para ellos con su determinación y trabajo altruista ya que se ha involucrado en diversos proyectos representado a ACNUR como Embajadora de Buena Voluntad.

Quizá hace unos años fue muy señalada de tener una “obsesión” por adoptar niños de otros países pero con el tiempo, el mundo entendió el gran trabajo que ha hecho como su madre.

Angelina adoptó a Maddox, Pax y Zahara y unos años más tarde tuvo a Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne, quienes son fruto de su relación con Brad Pitt.

Los seis son el mundo entero para la actriz y no sólo les ha dado las mejores condiciones de vida sino también las herramientas para enfrentar al mundo y ser adultos de bien.

Aunque ninguno cuenta con redes sociales personales, suelen ser fotografiados juntos en eventos por lo que hemos sido testigos de lo mucho que han crecido, así como la complicidad que hay entre ellos. Todos se han convertido en unos jóvenes encantadores con gran carisma y talento.

“No podría estar más orgullosa de mis hijos por los hombres en los que se están convirtiendo, la forma en que respetan a sus hermanas y son respetados por ellas”, señaló la actriz en la revista Elle.

Y aunque muchos piensen que por ser hijos de una de las famosas más poderosas del espectáculo tienen la vida resuelta, ellos se han esforzado para obtener sus propios logros a través de sus estudios.

Maddox, el hijo mayor de Angelina que le ha dado grandes razones para sentirse orgullosa

Maddox está por cumplir 21 años y ha sido un gran orgullo para la actriz. Fue adoptado de un orfanato de Camboya en 2002, cuando tenía siete meses. En ese momento, Angelina estaba casada con el actor Billy Bob Thornton, pero se separaron tres meses después.

Cuando llegó Brad Pitt a su vida en 2006, se convirtió en su padre adoptivo. Sin embargo, con el divorcio, las cosas no terminaron bien entre el actor y el joven por lo que su relación terminó fracturándose.

Durante un tiempo Maddox quiso involucrarse en el mundo del arte y el espectáculo e incluso trabajó como productor ejecutivo al lado de su madre en el thriller histórico First They Killed My Father.

Con el tiempo, decidió alejarse de los reflectores para estudiar bioquímica en la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur. Por si fuera poco, se está preparando estudiando ruso, alemán y coreano.

La Universidad Yonsei de Seúl está considerada como uno de los lugares de estudio más prestigiosos de Corea.

Entre sus alumnos incluyen políticos, autores galardonados, celebridades y académicos, cuenta con un pintoresco campus que ha aparecido en muchas películas y dramas coreanos.

Ser admitido en esta universidad no es nada fácil y va más allá de la cuestión monetaria. Sólo “la crema y nata” puede pasar por los sagrados pasillos de Yonsei y aunque no hay estadísticas públicas, se calcula que sólo un dos por ciento del alumnado de bachillerato es aceptado para continuar sus estudios ahí. Los estudiantes internacionales con buenas calificaciones tienen un 40 por ciento de posibilidades de ser aceptados, según el blog Global Scholarships.