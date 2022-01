Esto es a lo que se dedican los hijos de Angelina Jolie que los hace tan exitosos

Los hijos de Angelina Jolie siempre están dando de qué hablar y con justa razón. Constantemente son fotografiados juntos y aunque no tienen redes sociales en las que podamos verlos en su día a día, sabemos que se han convertido en unos jóvenes encantadores y con mucho futuro.

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne, son el mundo entero para la actriz y sin duda se ha esforzado por darles las mejores herramientas para enfrentar al mundo a través de una crianza libre y amorosa.

“Somos un gran equipo, así que soy muy, muy afortunada. Yo siempre soy el que se preocupa pero no me preocupo por ellos. Son gente genial”, expresó en una ocasión a Daily Pop de E!

Maddox Chivan Jolie-Pitt

Maddox tiene ahora 20 años y fue adoptado de un orfanato de Camboya en 2002, cuando tenía siete meses. En ese momento, Angelina estaba casada con el actor Billy Bob Thornton, pero se separaron tres meses después. Luego crió a Maddox sola hasta que Brad se convirtió en su padre adoptivo en 2006.

El joven siempre ha dado señales de querer involucrarse en el mundo del arte y el espectáculo. En 2017, trabajó como productor ejecutivo junto a su madre (quien co-escribió el guión y dirigió) en el thriller histórico First They Killed My Father.

Maddox ahora está estudiando bioquímica, además de los idiomas ruso y coreano en la Universidad de Yonsei en Corea del Sur.

“Siento que mi mundo se expande a medida que su mundo se expande, estoy emocionada. Maddox estaba tan listo”. dijo Angelina a ET.

Pax Thien Jolie-Pitt

Pax nació en Vietnam en 2003 pero lamentablemente, su madre biológica lo abandonó poco después. Angelina lo adoptó en marzo de 2007, cuando tenía tres años.

La batalla por su adopción fue complicada debido a las leyes de Vietnam pero finalmente Angelina logró tenerlo como madre soltera. Brad lo adoptó un año después que ella, dándole su apellido. De todos los niños Jolie-Pitt, Pax es el más reservado.

Pocos lo saben pero Px tuvo un pequeño papel prestando su voz a un personaje en Kung Fu Panda 3 (2016). Recientemente también comenzó a aprender vietnamita, su lengua materna.

“No podría estar más orgullosa de mis hijos por los hombres en los que se están convirtiendo, la forma en que respetan a sus hermanas y son respetados por ellas”, señaló la actriz en la revista Elle.

Zahara Marley Jolie-Pitt

Zahara nació en Etiopía y, al igual que Pax, fue abandonada por su madre biológica debido a que había desarrollado problemas de salud cuando era niña. Angelina y Brad la adoptaron cuando tenía seis meses en el 2005.

Ahora con 17 años, está triunfando en varios sentidos. No sólo es una joven hermosa y sofisticada, sino que además, es muy inteligente y poco a poco se ha adentrado al trabajo humanitario como su madre.

La joven también tuvo un pequeño papel de voz en Kung Fu Panda 3, y ahora ha diseñado su propia línea de joyería, la Colección Zahara, con todas las ganancias destinadas a refugios para víctimas de violencia doméstica.

“He aprendido mucho de ella. Es mi familia, pero es una mujer africana extraordinaria”, dijo Angelina a TIME.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

Shiloh fue la primer hija biológica de Angelina y Brad Pitt, nacida en 2006. Desde muy pequeña comenzó a adoptar una identidad neutra e incluso sus padres aseguraron que quería que la llamaran John.

Angelina ha hablado del hecho de que Shiloh “quería ser un niño” desde una edad temprana. Ella nunca le ha impuesto nada, pues ha dejado que elija lo que desea ser sin presión alguna. En los últimos ,meses se le ha visto usando vestidos por lo que muchos aseguran que sigue explorando su identidad. Así que sin saberlo, Shiloh ha dado grandes lecciones de aceptación y dejar de llevarse por opiniones ajenas.

“No hay nada más atractivo, incluso se podría decir encantador, que una mujer con voluntad independiente y sus propias opiniones”, dijo Angelina.

Knox León y Vivienne Marcheline Jolie-Pitt

Los dos hijos menores de Angelina y Brad nacieron en Niza, Francia, en 2008. Ahora con 13 años, Vivienne y Knox son grandes amantes de los animales e incluso han recaudado dinero para la organización benéfica Hope for Paws, vendiendo golosinas para perros juntos.

Vivienne se ve exactamente como Angelina, mientras que Knox ha sido bendecido con la buena apariencia de su padre. La adolescente, incursionó en la pantalla grande al interpretar una versión bebé de Aurora en Maléfica, cuando tenía cinco años.