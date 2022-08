Galilea Montijo de vacaciones con la ex de su esposo da lección de madurez: son las mejores amigas

Galilea Montijo se ha tomado unos días de descanso como conductora de Hoy y aprovechó para irse de vacaciones a Estambul, Turquía.

La famosa actriz y conductora ha presumido en sus redes sociales sus lujosas vacaciones, que han estado llenas de fiestas, cenas elegantes, y hasta sesión de fotos con enorme vestido amarillo.

Aunque la han criticado mucho por sus lujosas vacaciones, ella las sigue presumiendo con orgullo y sin temor, y ha sorprendido con otro detalle.

Y es que no se fue sola a estas vacaciones, también está su familia, su hijo Mateo de 10 años, su esposo Fernando Reina, y una invitada especial.

Te recomendamos: Galilea Montijo se declara heteroflexible: ¿qué significa esto y por qué es diferente a ser bisexual?

Galilea Montijo de vacaciones con la ex de su esposo da lecciones de madurez

La famosa viajó a estas paradisíacas vacaciones con la ex de su esposo, Paola Carus, y con los hijos de ella y él Alexis y Claudio, a quienes Galilea trata como sus propios hijos.

No es la primera vez que Galilea viaja con ella, pues tienen una gran relación, aunque parezca increíble e insólito, dando una gran lección de madurez.

Y es que no muchas mujeres pueden ser amigas de las ex de sus parejas, y menos cuando tiene hijos con él, pero sin duda es lo más sano, tanto para ellas, como para los hijos.

Galilea ha expresado en diferentes oportunidades que siente un gran aprecio por Paola, es una gran persona, y desde que se conocieron tuvieron una gran química, haciendo que sean grandes amigas.

Esto les permite a sus hijos, que son hermanos, crear hermosos recuerdos en familia, como estos que están formando en este viaje familiar.

Además, Paola quiere a Mateo como si fuera su hijo, y ella quiere a los hijos de ella como si fueran suyos, e incluso si se llegara a separar de su esposo, deja claro que siempre los verá de la misma forma.

“Yo me he ganado el amor de esos niños, son mis niños, y siempre se lo he dicho a Fer: ‘Si tú y yo el día de mañana, que espero que no pase, por cualquier cosa esos niños son mis hijos’. Yo me he ganado ese amor y ella lo sabe…”, dijo en una entrevista.

La actriz demuestra que la ex de tu pareja no tiene que ser tu enemiga, las mujeres estamos para apoyarnos y motivarnos, dejando un gran aprendizaje.

Te recomendamos: Galilea Montijo celebra en bikini sus 49 años y prueba que está en su mejor etapa

Galilea no solo se encuentra de vacaciones, también está trabajando, pues fue contratada por la Secretaría de Turismo de Estambul, por lo que promociona los sitios turísticos, además de disfrutar de increíbles lugares con su familia.