Galilea Montijo se declara heteroflexible: ¿qué significa esto y por qué es diferente a ser bisexual?

Galilea Montijo tiene todos los ojos encima luego de confesar que es heteroflexible en la última edición de Netas Divinas, donde se atrevió a hacer la inesperada confesión sobre sus preferencias sexuales.

Aprovechando el Mes del Orgullo, pues durante junio se conmemora la lucha por los derechos de la comunidad LGTBQ+, la conductora fue cuestionada sobre si podría estar con una mujer y respondió “sí”.

Según Publimetro, la famosa agregó que esto podría suceder debido a que cree que los seres humanos son heteroflexibles, por lo que no le cierra la puerta a la diversidad sexual.

“Sí, sí me podría enamorar de una mujer porque qué a gusto, digo claro que sí, ahorita no. Es que hay una parte en la que sí creo que los hombres y las mujeres tenemos esta parte masculina y femenina. Yo creo que sí somos heteroflexibles”, dijo la ex reina de belleza.

De inmediato, en las redes sociales comenzaron a hablar del asunto, recordando que hace meses fue señalada de haber sostenido un romance con su excompañera, Maca Carriedo, lo cual en su momento negó rotundamente. Por eso, ahora muchos creen que es una verdadera posibilidad.

¿A que se refirió Galilea Montijo con ser heteroflexible?

De acuerdo con varios autores, los heteroflexibles son personas que se sienten atraídas por momentos por personas del mismo sexo y pueden experimentar un comportamiento sexual situacional impulsado por la bicuriosidad.

Parte del deseo de probar con el homoerotismo, pero no tanto para desarrollar una relación a largo plazo. Son personas predominantemente heterosexuales y que están abiertos a encuentros sexuales ocasionales.

Pese a que muchos afirman que es bisexualidad, otros defienden que no porque estos últimos desean a ambos sexos por igual y sus relaciones no son ocultas, de hecho los bisexuales se enamoran de sus parejas mientras que los heteroflexibles no. Los bicuriosos también ponen límites sobre los actos sexuales que desean experimentar.