Galilea Montijo celebra en bikini sus 49 años y prueba que está en su mejor etapa

El pasado domingo 5 de junio fue día de celebración para Galilea Montijo y su familia porque la presentadora de Hoy alcanzó los 49 años de la mejor manera.

Siendo una de las conductoras más consagradas, con estabilidad personal al lado de su pareja Fernando Reina y sus hijos, más su innegable belleza, la mexicana agradeció llegar a esta etapa de su vida mejor que nunca.

“No tienen idea lo agradecida que he estado últimamente y ya casi a la mitad de mi vida, y digo la mitad porque voy a vivir 120 años… ¡ah no!, entonces todavía me falta mucho, las cosas que uno nunca deja de aprender, las cosas que uno nunca deja de agradecer”, expresó la famosa a propósito de este especial día.

Para celebrarlo, la ex reina de belleza presumió sus curvas con un sexy bikini morado que dejó a la vista su tonificado abdomen y su piel canela producto del bronceado, despertando 160 mil ‘me gustas’ y miles de comentarios.

“Guapísima”, “Hermosísima”, “Cada cumpleaños te pones más divina”, “¿Cuál es el secreto de la juventud perpetua?”, “Amamos verte feliz”, “Siempre triunfando”, “Te ves espectacular”; fueron parte de los elogios que le dejaron sus fans y seres queridos.

Galilea Montijo se mostró nostálgica ante su cumpleaños cuando el matutino de Televisa le celebró su día con sus compañeros de trabajo, recordando las duras pruebas que ha tenido que soportar en los últimos meses.

“La vida te puede dar muchas vueltas cuando crees que has aprendido todo, y es cuando la vida te da unos ponchazos, te da de sentones y no de los que nos gustan, pero así donde uno se da cuenta que lo más importante es la salud, el amor de la gente que te rodea, tu familia, mis hijos y los amigos”, afirmó, recordando el escándalo cuando se le relacionó como pareja de un narcotraficante.