Chris Hemsworth: 10 fotos que demuestran que es el hombre perfecto

El actor Chris Hemsworth llegó a los 39 años este 11 de agosto y para para celebrarlo, te compartimos las fotos que comprueban que es mucho más que un galán de películas y en realidad es un padre amoroso y el esposo que muchas quisieran tener en la vida real.

Christopher Hemsworth es un actor que nació en la ciudad de Melbourne, Australia, en un día como hoy, pero de 1983. Tiene dos hermanos, quienes también son actores: Luke Hemsworth de 41 años y Liam Hemsworth de 32 años.

El australiano comenzó su carrera en la actuación inspirado por su hermano mayor, apareciendo en series de televisión locales y, años más tarde, se mudaría a Sidney en búsqueda de mejores oportunidades y así unirse al elenco de Home and away, donde grabaría 189 episodios a lo largo de tres años.

Luego de un sorpresivo éxito, se trasladó a Estados Unidos para debutar oficialmente en Hollywood en la cinta Star Trek de 2009 para después conquistar a todos con su papel como Thor en el Universo Marvel, donde ha protagonizado taquilleras películas como: Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Chris Hemsworth también ha aparecido en la lista de los actores mejores pagados publicada por la revista Forbes, ya que la fortuna que ha acumulado en taquilla por todas sus películas suman cerca de 12 millones de dólares, lo cual, lo traslada al top 20 de los actores más taquilleros de la historia.

En 2010 contrajo matrimonio con Elsa Pataky y desde entonces, se van convertido en una de las parejas más estables y felices del mundo del entretenimiento. Tuvieron una ceremonia secreta en Indonesia y juntos han criado a sus tres hijos en Australia, donde viven actualmente.

Los actores se conocieron ese mismo año, gracias a un agente de talentos llamado William Ward, quien los presentó oficialmente. Tras verse por primera vez tuvieron una conexión muy fuerte y decidieron apresurar su casamiento.

Otros de sus reconocimientos es que es un activista pues ha trabajado en pro de fundaciones que apoyan a las infancias de Australia y aquellas que combaten la contaminación del mar.

En 2020 realizó su primera película como productor: Extraction, la cual fue distribuida por Netflix y, si bien no tuvo excelentes criticas, la respuesta fue favorable. Fue vista por 99 millones de usuarios de la plataforma de streaming durante el primer mes de lanzamiento, rebasando incluso a la aclamada Bird Box.

El 14 de junio de 2021, durante la celebración del cumpleaños de la reina Isabel II del Reino Unido, Chris Hemsworth fue condecorado como Miembro de la Orden de Australia (AM), debido a sus contribuciones a las artes escénicas y obras de caridad.

Gracias su físico es considerado como uno de los actores más atractivos del cine, pero eso no es todo, ya que ha demostrado ser más que una “cara bonita”, pues comparte regularmente sus rutinas de ejercicio, e incluso, ha sido imagen de varias campañas de marcas de lujo como Boss y TAG Heuer.