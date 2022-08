Ángela Aguilar y Regina Blandón hicieron enojar a los mexicanos: usaron lenguaje inclusivo y dieron una gran lección

Ángela Aguilar y Regina Blandón son algunas de las celebridades que han promocionado el uso del lenguaje inclusivo. Aunque no todos sus seguidores han estado felices con esto, ellas han sido muy firmes con su decisión para lograr que todos sus fans se sientan incluidos.

Ángela Aguilar y Regina Blandón usan el lenguaje inclusivo al dirigirse a sus fans

Ángela Aguilar promocionó la segunda parte de su gira Jaripeo sin Fronteras en Estados Unidos por medio de un video en el cual invitó a todos sus seguidores a asistir a sus presentaciones.

Por medio de TikTok la famosa dijo:

“Hola angelitas, angelitos y angelites, yo soy Ángela Aguilar y estoy emocionada por dos cosas: la primera es que estoy usando más TikTok y la segunda es porque el ‘Jaripeo sin Fronteras: USA’ ya va a empezar este 7 de agosto, que también es el cumpleaños de mi papá, así que va a ser entre abrir la gira, fiesta de cumpleaños, una cosa muy cool en Nasville, Tennessee”

El video logró miles de visualizaciones y ‘me gusta’, pero lo que más llamó la atención para algunos, fue su uso del lenguaje inclusivo.

Para aclarar la situación, Ángela fijó un comentario en el cual dejó clara su postura:

“El término angelitxs (dicho angelites) es una forma inclusiva de hablar para todxs lxs personas que no se identifican con un género, besos!”

Regina Blandón defiende su uso del lenguaje inclusivo

La actriz ha adoptado el lenguaje inclusivo para hablar con su público tanto en redes sociales como en medios de comunicación, lo que le ha traído críticas en redes sociales.

Sin embargo, ella ha defendido públicamente su postura. En un encuentro con medios la famosa fue cuestionada sobre la razón por la cual usa el lenguaje inclusivo, a lo que ella respondió:

“Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro; seguir trabajando hacia ese lugar, porque puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros que se está haciendo una critica a eso. Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”.

Comentó que es importante mostrar una postura que este alineada con sus valores y por eso cree que es necesario usar su voz para manifestarse en contra de la intolerancia:

“Estamos en una época en la que nos tenemos que ir a una revolución en todo: en la tolerancia para la comunidad, en el feminismo para ir en contra de la violencia de género. Estamos para encontrar un balance, estamos todos tratando de aprender”

También afirmó que para ella es importante usar su plataforma para dar a conocer este tipo de temas y que las personas puedan informarse más. Agregó que sabe que no todas las personas desean usar el lenguaje inclusivo, pero ella lo seguirá haciendo.