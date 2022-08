Joy Huerta muestra lo mucho que han crecido sus dos hijos con Diana Atri: tienen su cabello

Joy Huerta ha formado una hermosa familia con su esposa, Diana Atri, con quien tuvo a sus dos hijos, Noah y Nour.

La famosa ha inspirado a muchos a aceptar su sexualidad, y ser felices sin importar el qué dirán, y dejando de cumplir con estereotipos.

La cantante vive su vida al máximo con su esposa, y sus dos hijos que son su mayor felicidad, y así lo demuestra a través de sus redes sociales.

Recientemente la integrante del dúo Jesse y Joy, compartió unas fotos familiares adorables, en las que deja ver lo mucho que han crecido sus hijos y lo hermosos que están.

Joy Huerta: así de grandes y hermosos están sus hijos

En las imágenes se ve a Joy en bikini en la playa, junto a su esposa, y sus dos hijos, Noah, quien ya tiene 3 años, y Nour que tiene un año de edad.

Joy llevaba a la pequeña Noah de la mano, quien lucía un vestido corto y adorable, mientras que su esposa, Diana cargaba a su hijo con traje de baño azul.

Joy Huerta muestra lo mucho que han crecido sus dos hijos: tienen su cabello Instagram @joy

En otra foto se ve a Joy cargando a su hijo mientras su pequeña juega en la playa, demostrando que son felices juntos.

“Que adorable familia, me encantan”, “tienes unos hijos hermosos”, “OMG no puedo creer lo grandes que están”, “tienen tu cabello, que belleza”, “son los niños más lindos, me derrito de amor”, y “amo su cabello, igualito al tuyo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Y es que, aunque no deja ver sus rostros, se puede ver su cabello, y ambos tienen lo tienen castaño claro y con ligeras ondas, igual que Joy.

Sin duda, Joy y su familia son una inspiración para muchos, y es que evidencia que tu preferencia sexual no te impide ser feliz ni formar una hermosa familia, el amor siempre vence y es lo que importa.