Critican a Sherlyn por hacer que su hijo viaje tanto: “No es sano para él”

En las últimas semanas la actriz y cantante Sherlyn González no sale de un escándalo. Ya sabemos que el pasado mes de junio la diseñadora Aline Moreno la acusó de haberse llevado unas prendas de vestir que usó en febrero cuando formó parte del reality show “Tu cara me suena”, y no las devolvió.

La diseñadora estaba tan molesta porque la cantante no le contestaba los mensajes ni le daba respuesta sobre sus diseños que acudió a los medios de comunicación y le exigió a Sherlyn que le pagara los vestidos o la acusaría de robo.

Obviamente la actriz, horas más tarde, canceló el monto total de la deuda y problema resuelto.

Exponer a su hijo no fue buena idea

Pero ahora, vuelve a estar en el ojo del huracán pero esta vez con sus seguidores, quienes siguen a diario sus publicaciones y consideran que González se excede al exponer a su hijo André.

Resulta que Sherlyn está disfrutando de unas merecidas vacaciones, como cualquier famoso o persona común, en Europa y obviamente se llevó a su pequeño.

En su Instagram ha publicado fotos de cada lugar que ha visitado y se nota que André ha disfrutado tanto como su madre de este viaje.

“Muchas veces me dicen: André no se va a acordar de los viajes. Yo creo que sí y por si no, aquí dejo estas fotos de días felices, ¡el mundo se vuelve un mejor lugar cada vez que un niño sonríe!”, escribió Sherlyn González en su cuenta de Instagram.

La aconsejaron pero ella ni contestó

Pero resulta que, en una de esas tantas imágenes, aparece el pequeño sentado en una baranda sobre uno de los puentes que cruza el río Sena, y con la Torre Eiffel de fondo.

“Vinimos a ver un monumento precioso”, mencionó la mexicana. Pero sus seguidores inmediatamente reaccionaron porque en el lugar donde estaba el niño, en cualquier momento pudo ocurrir un accidente, mientras ella tomaba la fotografía y el video.

Algunos seguidores la tildaron de “irresponsable” y escribieron mensajes de criticas que suponemos la actriz tomó como consejos para próximas gráficas.

“Sherlyn tal vez no leas esto. Eres una mamá grandiosa, veo que te encanta París, es la segunda vez que lo llevas, no permitas que el momento de euforia te haga bajar la defensa de mamá, esa foto, esos videos en ese lugar con un pequeño como André de 2 años NO SE DEBE HACER. No vale la pena tomar un riesgo tan grande, viajas mucho y tendrás otros momentos así, pon más atención la próxima vez para evitar una tragedia, recuerda lo mucho que lo amas”, escribió una madre preocupada aconsejando ser más cuidadosa.

“Ten cuidado, los niños se mueven muy rápido y ella se separa del niño”, “¿No te da miedo que se caiga?”, “Una belleza de bebé, pero sentí un miedo horrible verlo sentado allí. Una foto no vale la pena realmente”, “Qué peligro el niño sentado ahí solo”, son otros de los comentarios que deben llamar a la reflexión a la actriz mexicana.

Sherlyn no se pronunció sobre los comentarios y consejos que hicieron sus seguidores, por el contrario siguió documentando su viaje con su pequeño André.