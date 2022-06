Corrió a pagar ante la ola de críticas: Sherlyn señalada por “robarse” ropa de una diseñadora

Agotada todas las instancias para lograr que pagara o devolviera la ropa y las prendas que Sherlyn usó cuando formó parte del reality show “Tu cara me suena”, la diseñadora Aline Moreno se valió de los medios de comunicación y señaló de “robo” a la actriz.

En febrero de este año, la cantante mexicana presumió no solo de su talento sino de espectaculares vestidos en el reality show, pero resulta que su closet no fue adquirido de la mejor manera.

Aline Moreno cansada de que Sherlyn no le contestara los mensajes para pagar los vestidos o devolverlos, decidió señalarla por robo.

Se las llevó y no las devolvió

En un video para el programa “Chisme No Like” la modista aseguró que la protagonista de “Clase 406″ se llevó varias prendas de su tienda, con la promesa de devolverlas una vez que terminara el programa.

Pero resulta que han pasado casi cuatro meses y no regresó la ropa, además de negarse a responderle los mensajes y hasta las llamadas.

“Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho, me caía súper bien. Yo sé que es una niña muy querida y, por lo mismo, yo le di la parte accesible a mis prendas, pero no se vale que nos hagan esto. Yo creo que es un abuso de confianza”, expresó.

Sobre el monto de las prendas de vestir que se llevó Sherlin, Moreno aclaró: “No es mucho. Son de 15 mil a 20 mil pesos (casi mil dólares), pero no es la parte económica, se llevó también cosas de diseñadores”.

“No puedo poner en tela de juicio que me la robó (la ropa), pero ya me dejó en ‘visto’ mucho tiempo y ya no me contesta. Aquí está para que vean que es su página. Ella me busca y aquí está el mensaje”, señaló la diseñadora los mensajes del teléfono.

Sherlyn corrió a pagar

Según el programa Ventaneando, la cantante Sherlyn ya depositó el total de la cantidad adeudada. Asimismo, envió una foto de la ficha de depósito a la diseñadora para comprobar que la transacción fue realizada correctamente.

Ante esta reacción, la diseñadora colocó una historia en su cuenta en Instagram aclarando la situación y agradeciendo la intervención de los medios de comunicación para solucionar esta situación tan penosa con la cantante.

“Sherlyn vino a mi showroom, donde tenemos nuestras colecciones, y se las prestamos (las prendas) para un programa desde febrero. Ella quedó de entregarlas después de que su programa finalizara, que eso ya tiene tres meses. Yo estuve escribiendo y me dejaba en visto y yo decidí pedirle ante los medios que por favor me diera mis cosas”, detalló la diseñadora.

La modista lamentó que las cosas llegaran hasta este punto para que la artista se comunicara con ella.

“Tengo todos los testigos, como los tuve cuando se los ofrecí a los medios, y esta mañana decidió hablar conmigo y hace unos minutos ya tratamos de aclarar el asunto y ya nos pagó”, destacó.

“Qué lamentable que haya sido de esta forma, porque yo no hubiera querido llegar a esto, pero al final agradezco la intervención de todos los medios y doy por cerrado esto, porque Sherlyn ya pagó”, resaltó Moreno.