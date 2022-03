Sherlyn responde a quienes la critican por dejarle el pelo largo a su hijo y vestirlo de rosa

Sherlyn ha sido duramente criticada desde que anunció que sería madre soltera por elección.

Con la llegada del pequeño André en mayo del 2020 los comentarios negativos se han vuelto más crudos y cada movimiento o decisión que toma en cuanto a su hijo es reprochada.

Ha sido tildada de mala madre luego de que su mascota lo mordiera y ahora la juzgan porque el pequeño lleva el pelo largo, viste de rosa y juega con juguetes aparentemente femeninos.

La actriz no se quedó callada ante los constantes ataques y respondió con todo a quienes critican su crianza libre de juicios y estereotipos.

“Yo no tengo problemas con que André tenga un chonqui porque le pica el pelo en los ojos y no puedo llevarlo a que le corten el pelo”, sostuvo.

Ella se ha encargado de criar a su hijo libre de estándares, dejándolo con cabello largo, vistiéndolo de rosa e incluso comprándole juguetes que son clasificados como “únicamente para niñas”.

“No tengo problemas con que use ropa rosa, porque para mí es solo un color. No tengo problemas porque juegue con muñecas, no va a dejar de ser niño porque juegue con muñecas o con carritos”, mencionó.

— Sherlynn