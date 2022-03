Body shaming al hijo de Sherlyn muestra lo peor de la sociedad

Aunque las redes sociales le han abierto un mundo de posibilidades a los famosos, también han mostrado lo peor de la sociedad con los comentarios despectivos que suelen sufrir a diario por los internautas.

Sherlyn es una de ellas. La actriz ha tenido que lidiar con las críticas por sus decisiones y peor aún con el body shaming hacia su hijo.

La mexicana que es recordada por su personaje como Gaby Chavez en Clase 406, decidió ser madre soltera y desde entonces ha sido cuestionada.

El 30 de mayo de 2020 le dio la bienvenida al pequeño André, luego de someterse a un proceso de inseminación artificial con un donante anónimo.

Las plataformas digitales han sacado a flote los los trolls o haters, que dedican su vida por entero a perseguir a otros en redes sociales para criticar, insultar e incluso acosar.

Y aunque parece inimaginable, absurdo y decadente que un bebé de apenas dos años reciba críticas y comentarios ofensivos, Sherlynn ha tenido que hacerle frente en más de una oportunidad.

Los haters se han encargado de mostrar el odio y envidia que puede existir en la sociedad, al irradiar veneno en cada uno de sus comentarios, lo cual puede afectar más de lo que parece.

“Que feo ese niño”, “Cuando le irá a cortar el cabello”, “Le encanta publicarlo con lo feo que es”; “Definitivamente no escogió al mejor padre”, es parte de lo que se lee en las publicaciones que la histriona comparte junto a su hijo.

Recientemente, Sherlynn defendió la manera en la que cría a André, luego de que algunos internautas rechazaran que lo vista con ropa rosa, lo deje jugar con muñecas y no le corte el cabello.

“Yo no tengo problemas con que André use un chongo, porque le pica el cabello o porque use ropa rosa, ni tampoco porque juegue con muñecas o carritos. Tratemos de no ponerles nuestros juicios, para ellos no les importante un color o un juguete, ya sea muñeca o carro”, aclaró.

— Sherlyn