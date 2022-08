Andrés García y su equipo explotan su enfermedad: Fans exigen respeto

Si Andrés García sufre un golpe, lo graban; si el actor tiene una recaída y lo internan en una clínica, lo graban; si amenaza o reta, no importa en las condiciones que esté, en una cama postrado o sentado en una silla, lo graban.

Lo cierto es que la exposición a la que está sometido el actor de 81 años con un diagnóstico de cirrosis hepática y unas condiciones de salud bastante complicada, lo que amerita es descanso y eso está lejos de ser así, reseñó el portal Yahoo.

Esta claro que Andrés García durante toda su vida ha sido un personaje polémico, frontal, que ha interactuado con su publico constantemente a través de su canal de Youtube, pero ¿hasta qué punto eso puede ser beneficioso para la salud del actor?

Los seguidores hablan

Muchos son los seguidores que aplauden su valentía y su coraje para seguir de pie. “Andrés es genio y figura hasta la sepultura”, “Andrés eres la última leyenda sin lugar a dudas. Que Dios te bendiga siempre y recuerda que Dios te tiene de su mano y pronto estarás bien. Tienes a una gran mujer a tu lado, Margarita es tu ángel de la guarda”, dicen algunos.

Otros, por el contrario, consideran que el esfuerzo que hace el histrión excede los límites de lo sano, por lo que en algunos comentarios muchos internautas le piden a su equipo entender que no hay visitas que ameriten estirar el compromiso que García mantiene con su audiencia.

“Eres guapísimo, pero debe descansar”, “Tantos problemas no ayuda, te queremos fuerte”, “Don Andrés, reconozco su fortaleza y garra, aunque si lamento verlo débil, me recuerda a mi mamá cuando ya estaba muy malita. Para allá vamos todos, solo le deseo que este acompañado, cuidado y con paz. Un abrazo”, escriben otros internautas.

En el programa número74 que se estrenó el 30 de julio, aparece García en la cama muy deteriorado y aun así dijo lo que sentía y padecía.

Es un hombre que no se detiene ante la adversidad y sigue adelante, pero las polémicas en nada abonan a su bienestar.

De escándalo en escándalo

El fuerte carácter del intérprete de Pedro Navaja no es nada nuevo para nadie. Está peleado con sus hijos Andrés Jr., Leonardo y Andrea. Las razones son muchas, pero para el histrión la principal es que sus hijos lo “decepcionaron” y lo “abandonaron” en plena crisis de salud.

“Los hijos están también para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí no me la han echado, más que el hijo de Margarita, ese chavo entró a trabajar conmigo, está para ayudarme”, expresó en el programa De Primera Mano.

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, García confesó que está ordenando sus bienes, con el fin de no dejar desprotegida a su esposa, por lo que afirmó que acudió a una notaría para iniciar el proceso de su herencia.

Vender todo y se quita ese dolor de cabeza

Pero el hijo de Margarita Portillo, Andrés López Portillo, dijo a la revista TV y Novelas que la herencia se ha convertido en un dolor de cabeza y que lo mas sano tanto para el actor como para todo el que está involucrado en el asunto es vender los bienes y que él disfrute en vida de lo que con tanto trabajo logró.

“Le he estado ayudando a vender sus propiedades (…) Ya le dije que no herede nada a nadie; si nos falta, yo me encargaré de mi madre”, dijo. “Me encargo de que él disfrute su vida, que el dinero se lo gasten en ellos y que al final no quede nada”, agregó López Portillo.

El hijo de la esposa del actor también dejó claro: “No me interesa colgarme medallas; respeto la carrera de mi padre, prefiero verlo lucirse a él”, esto en referencia al empresario y actor Roberto Palazuelos, de quien asegura García estuvo a su lado por “puro interés”.

No le nombren a Palazuelos

Y allí hay otro problema, Andrés García retó a duelo “a tiros” para este próximo 15 de septiembre a Roberto Palazuelos que hasta hace poco tiempo lo consideraba su hijo y estuvo en su testamento.

“Te invito el 15 de septiembre si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos como los hombres a las 3:00 de la tarde. Allí te espero ca… y deja de hablar de mí… Hazte tu propia publicidad, pen… tú has hablado mal de mí diciendo que yo no soy nadie, imagínate que no soy nadie que tengo 100 películas, tú no tienes ninguna ca…”, dijo García.

El histrión, de 81 años, compartió que su enojo surgió luego de un mensaje que Palazuelos le envió hace un año a uno de sus hijos, en el que lo amenazaba con quitarles todos sus negocios y «dejarlos morir de hambre».

“Que nos iba a matar de hambre a todos y que él se iba a encargar personalmente, el hijo de su p*ta madre. ¿Por qué no tuvo los huevos de decírmelo a mí? Se lo dijo a un hijo mío. Con la familia no se vale, son cobardadas; que él se iba a encargar de arruinarme, que me iba a dejar sin comer, que mi familia también, ahorita vamos a ver quién es el que se va a morir de hambre”, expresó.

Lo cierto es que estas polémicas y alteraciones no son nada beneficiosas para la salud del actor, quien necesita, ahora más que nunca, descanso y tranquilidad para recuperarse de la crisis de salud que lo aqueja.

Para muchos de sus seguidores es una alegría saber que Margarita Portillo, pese a sus diferencias con el actor, lo está cuidando y apoyando en estos momentos difíciles.

Todo el mundo del espectáculo mexicano y sus seguidores esperan que Andrés García pueda resolver sus diferencias familiares y disfrute lo que le resta de vida de todo aquello que logró fruto de su trabajo en el mundo artístico.