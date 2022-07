Andrés García: ¿Quiénes están en su testamento? Uno de ellos no teme “agredirlo” públicamente

Andrés García tiene revolucionado al mundo del espectáculo en México con sus declaraciones, tras ser diagnosticado de cirrosis y tener varias recaídas que lo llevaron a estar internado en una clínica.

El actor de 81 años de edad, está envuelto en varios escándalos, entre ellos la relación con sus hijos, Andrés Jr., Leonardo y Andrea García, ninguno de ellos ha visto por él durante su enfermedad.

Su situación es tan polémica que desde que enfermó, el intérprete de Pedro Navaja, ha cambiado el testamento varias veces, amenaza con dejar a unos y a otros no y hasta al que consideraba su hijo y era su heredero y albacea de sus bienes, el empresario Roberto Palazuelos, lo retó a duelo.

“No le deje nada a nadie”

Lo cierto es que esta semana apareció en la palestra pública el hijo de su actual esposa, Andrés López Portillo, quien confesó que era la persona que ahora maneja todos los intereses del actor dominicano y está encargado de la venta de sus bienes para que García “disfrute en vida” y no le deje “nada a nadie”.

“Le he estado ayudando a vender sus propiedades (…) Ya le dije que no herede nada a nadie; si nos falta, yo me encargaré de mi madre”, dijo.

El pasado 18 de julio, el actor de 81 años declaró que estaba muy decepcionado de sus hijos biológicos porque ninguno se mantiene al pendiente de él ni lo visitan, reseñó El Universo.

Razón por la cual, decidió cambiar su testamente y dejar como heredera a su actual esposa Margarita Portillo, quien ha velado por él desde que empezó sus crisis de salud y a su hijastro López Portillo.

Ordenando y vendiendo

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa de “De Primera Mano”, el histrión explicó que está ordenando sus bienes, con el fin de no dejar desprotegida a su esposa, por lo que afirmó que acudió a una notaría para iniciar el proceso de su herencia.

“Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría y algunas a nombre de algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen”, explicó en sus declaraciones.

“Porque los hijos están también para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí no me la han echado, más que el hijo de Margarita, ese chavo entró a trabajar conmigo, está para ayudarme”, agregó.

Un dolor de cabeza la herencia

Según las declaraciones de López Portillo a la revista TV y Novelas, la herencia ha sido un dolor de cabeza para el protagonista de películas clásicas como Los Juniors y considera que lo ideal es salir de todos los bienes y que él disfrute lo que le resta de vida.

“Me encargo de que él disfrute su vida, que el dinero se lo gasten en ellos y que al final no quede nada”.

El hijo de la esposa del actor también dejó claro: “No me interesa colgarme medallas; respeto la carrera de mi padre, prefiero verlo lucirse a él”, esto en referencia al empresario y actor Roberto Palazuelos, de quien asegura García estuvo a su lado por “puro interés”.

Por las declaraciones de Andrés López Portillo, García no le piensa dejar ni un centavo a sus hijos Andrés Jr., Leonardo y Andrea y la única beneficiada sería Margarita Portillo, pero eso está en veremos. El tiempo dirá.

Palazuelos retado a duelo

El actor mexicano Roberto Palazuelos fue uno de los grandes amigos de Andrés García, quien lo consideraba su hijo y hasta lo puso en su testamento, proceso que quedó en el pasado. Entre ellos había una muy buena relación que se rompió años más tarde.

Esta semana Palazuelos aseguró que buscaría tener un acercamiento con el actor, pues no deseaba que el malentendido que hubo entre ambos terminara por separarlos definitivamente.

Sin embargo, tal reconciliación está muy lejos de llegar, pues al ex galán de telenovelas ya no le interesa saber nada del empresario.

García no sólo quiere que Roberto se olvide definitivamente de él, sino que lo ha citado a enfrentarse en un duelo armado.

“Te invito el 15 de septiembre si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos como los hombres a las 3:00 de la tarde. Allí te espero ca… y deja de hablar de mí… Hazte tu propia publicidad, pen… tú has hablado mal de mí diciendo que yo no soy nadie, imagínate que no soy nadie que tengo 100 películas, tú no tienes ninguna ca…”, dijo García.

El histrión, de 81 años, compartió que su enojo surgió luego de un mensaje que Palazuelos le envió hace un año a uno de sus hijos, en el que lo amenazaba con quitarles todos sus negocios y “dejarlos morir de hambre”.

“Que nos iba a matar de hambre a todos y que él se iba a encargar personalmente, el hijo de su p… madre. ¿Por qué no tuvo los huevos de decírmelo a mí? Se lo dijo a un hijo mío. Con la familia no se vale, son cobardadas; que él se iba a encargar de arruinarme, que me iba a dejar sin comer, que mi familia también, ahorita vamos a ver quién es el que se va a morir de hambre”, expresó.