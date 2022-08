6 famosas del siglo de oro que siguen brillando y quiénes ya nos dejaron

El cine mexicano tuvo su esplendor entre los años 30 y 50 que fueron bautizados como “la época de Oro del Cine Mexicano”. Este auge del séptimo arte mexicano dio pie al surgimiento de una generación de actores, escritores y directores que hicieron historia a nivel internacional.

Las mujeres por supuesto se convirtieron en el punto de interés ya que mostraban características típicas como el amor, la buena moral y la belleza. A su vez existían aquellas antiheroínas que solían ser rebeldes, testarudas, fuertes y hasta irreverentes.

Aquí algunas de las mujeres que brillaron durante la época de oro, algunas de ellas ya partieron y otras siguen vivas como un legado digno de admirarse.

Rosa de Castilla

La actriz falleció recientemente a la edad de 90 años. Su nombre real era María Victoria Ledesma Cuevas pero será recordada como Rosa de Castilla, una de las últimas estrellas del cine de oro mexicano.

Inició su carrera a los 14 años de edad, presentándose en diferentes centros nocturnos ya que soñaba con convertirse en una gran cantante. Algunas de sus cintas más reconocidas son Los tres alegres compadres, al lado de Jorge Negrete y Pedro Armendáriz; Aquí están los Aguilares, con Luis Aguilar y Antonio Aguilar y Tal para cual por la que fue nominada en los Premios Ariel a Mejor Actriz de Cuadro.

Tras algunos años de logros, Rosa tuvo que alejarse de los reflectores debido a un escándalo que manchó su carrera.

María Félix

Conocida como La Doña, o María Bonita, fue una primera actriz mexicana conocida internacionalmente por su rebeldía y sofisticación. Pese haber podido realizarse en el extranjero, María Félix prefirió quedarse en México, debutando en la película El Peñón de las Ánimas, al lado de Jorge Negrete.

Entre sus grandes éxitos están Doña Bárbara (1943), La mujer sin alma (1943), La diosa arrodillada (1947), Doña Diabla, La bandida (1962) y La generala (1970). Además hizo películas en el España, Argentina, Italia y Francia como Una mujer cualquiera (1950), La noche del sábado (1950), Incantesimo tragico (1951), La pasión desnuda, La Bella Otero (1954), French Cancan (1954) y Les Héros sont Fatigués (1955).

Dolores del Río

Con una carrera de más de cincuenta años, Dolores del Río es reconocida como la primera actriz latinoamericana en lograr reconocimiento en Hollywood. Conquistó al mercado angloajón al estelarizar películas como Resurrection (1927), Ramona (1928) y Evangeline (1929) y se ganó el título de una “Latin Lover femenina”. Dolores actuó en numerosas películas en géneros como el drama, comedia romántica y musicales, destacando en Bird of Paradise (1932), Flying Down to Rio (1933) y Madame Du Barry (1934).

En México fue reconocida por cintas como Flor silvestre (1943), María Candelaria (1943), Las abandonadas (1944) y La malquerida (1949).

Katy Jurado

La mexicana fue descubierta por el cineasta estadounidense Budd Boetticher, iniciando su carrera con la cinta The Bullfighter and The Lady (1951). Gracias a su talento histriónico y belleza, Katy fue muy cotizada por importantes productores y directores, destacando en el género western de las décadas de 1950 y 1960. Entre sus películas más famosas están: High Noon (1952), Arrowhead (1953), Broken Lance (1954), One-Eyed Jacks (1960) y Pat Garrett & Billy the Kid (1973).

Ella fue la primer actriz latinoamericana en ganar el Globo de Oro por su actuación en la cinta High Noon. También fue la primera en ser nominada a mejor actriz en los premios Oscar por la película Broken Lance.

Silvia Pinal

De las últimas leyendas vivas de la Época de Oro, conocida por haber sido una de las musas de Luis Buñuel. Fue una pionera del teatro de comedia musical y una de las mujeres que rompió esquemas al fungir como directora y productora de varios éxitos. Adicional a su carrera artística, incursionó en la política y ocupó algunos cargos públicos.

Entre sus películas más destacadas están María Isabel (1968), Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965).

María Victoria Cervantes

La actriz, cantante y comediante mexicana ha sido una de las más reconocidas por su belleza y talento histriónico. Hoy es una de las últimas divas del cine de oro y es recordada por interpretar al personaje de “Inocencia Escarabarzaleta Dávalos Pandeada Derecha” en la película La criada bien criada (1972).