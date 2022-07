“Ella no merece eso”, fans defienden a Shakira tras revelarse que podría pasar varios años en prisión

Shakira no vive un momento fácil en su vida, y es que no solo debe enfrentar la dura separación de su pareja Piqué tras infidelidad, y la enfermedad de su padre, sino también a la justicia española.

Y es que la cantante irá a juicio por fraude fiscal en España, y no será un juicio fácil, pues recientemente se reveló cuánto piden de cárcel para la cantante.

El ministerio público presentó este viernes el escrito de acusación contra Shakira y la Fiscalía de Barcelona pide nada más y nada menos que ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana.

Fans defienden a Shakira luego que se revelara que la Fiscalía española pide 8 años de cárcel para ella

Ante esto, sus fans han salido a defenderla, asegurando que ella no merece eso, y que están exagerando.

“OMG es demasiado, qué les pasa, por qué no meten presos a asesinos y violadores”, “por favor no, ella no se merece esto, es buena persona”, “la vida se ha ensañado mucho con Shakira, por favor denle un respiro”, y “dios mío eso es demasiado, ella no ha hecho nada malo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El caso de Shakira se remonta a 2017, cuando se reveló que la cantante vivía en Barcelona junto a Piqué y sus dos hijos, pero “estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de Las Bahamas”.

“En diciembre de 2018, la Fiscalía Barcelona dijo en una querella presentada contra la artista colombiana que Shakira no presentó la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Patrimonio (IP) correspondientes a 2012, 2013 y 2014. Esto le produjo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12,3 millones por IRPF y 2,19 millones por el impuesto de patrimonio, en este caso a la Agència Tributària de Catalunya”, según explica CNN.

Pero, Shakira aseguró en ese entonces que durante esos años no residía en España, y “por eso no había realizado ninguna actividad ni percibido ninguna renta en España”.

Sin embargo, irá a juicio por fraude fiscal, lo que se suma a uno más de todos los problemas que enfrenta la colombiana actualmente.