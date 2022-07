Shiloh Jolie Pitt sorprende con look femenino a sus 16: “luce idéntica a Angelina”

Shiloh Jolie Pitt sorprende con look femenino tras cambiar su estilo a sus 16 Instagram @angelinajolie

La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, Shiloh, ha crecido y se ha convertido en una hermosa adolescente que ya triunfa como bailarina y es independiente.

La joven está dedicada al baile y a través de las redes han circulado videos en los que se ve a Shiloh haciendo increíbles coreografías y demostrando que tiene un gran talento.

Hace unos años Shiloh optaba por un estilo andrógino, con pantalones, camisas, y corbatas , pero desde el año pasado, la hemos visto con un estilo más femenino.

Desde shorts de mezclilla hasta vestidos ha usado la hija de los famosos actores, dejando claro que su estilo es sencillo y versátil.

Ahora, la joven ha sorprendido con un look moderno y femenino con el que ha mostrado su drástico cambio de estilo, y con el que los fans aseguran que luce idéntica a su madre.

Hija de Angelina Jolie encanta con look de overol en Italia

Shiloh ha pasado unos días en Italia junto a sus hermanos y su madre, Angelina Jolie, quien se encuentra grabando una película en este país.

Durante los paseos hemos visto a Shiloh con looks cómodos y modernos y sorprendió con una prenda con la que dio clases de moda.

Y es que la adolescente llevó un overol de mezclilla negro corto, que combinó con top negro y unos tenis vinotinto, dejando ver su lado más femenino y chic.

Su cabello lo llevó recogido como siempre en un moño alto y descuidado, luciendo sencilla y hermosa y por supuesto, no podía faltar un cubrebocas.

“Me encanta este look de Shiloh”, “se ve tan hermosa y grande”, “OMG Shiloh está cada vez más grande y parecida a su mamá”, “amé este atuendo, se ve femenina y hermosa”, y “de los mejores looks que le he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Shiloh también paseó por las calles de Italia mientras compraba con una amiga con un look sencillo con short de mezclilla, camiseta, y sudadera negra, con tenis.

Sin duda, su estilo ha cambiado y eso es totalmente válido, pues cada quien es libre de usar y ponerse lo que la haga sentir más a gusto, y por eso, Shiloh cambió su estilo y se muestra feliz con él.