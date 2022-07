J.lo, Ben Affleck y otras celebridades que rompieron y volvieron para casarse

La frase “todos merecen una segunda oportunidad” no siempre tiene sentido hasta que ves parejas que terminan una relación, se reencuentran y regresan amándose con mayor fuerza y hasta formando una familia.

Por supuesto, hay ciertas condiciones que deben darse para que volver con un ex no termine siendo un ciclo de toxicidad interminable.

Un ex puede jurar que ha cambiado y hablar y hablar sobre cómo ha aprendido de los errores sin embargo, lo que realmente quieres ver cómo vive su vida ahora y si realmente dio ese giro para ser mejor. Las acciones son lo que importa, no sólo las palabras, cuando se busca un cambio real en otra persona.

Ambas partes tendrán que estar atentos a los viejos patrones para asegurarse de no volver a caer en la rutina que los rompió. De nuevo, para que una relación realmente funcione, ambos deben haber cambiado significativamente y ser capaces de dejar atrás la dinámica de su antigua relación. Esta es una nueva relación, y debe tratarse como tal.

Aquí te mostramos algunas celebridades que estuvieron juntas, se separaron, se reencontraron y terminaron casándose.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Es imposible no mencionar a Bennifer 2.0 en esta lista. Tienen una relación de 20 años que implica un compromiso roto, años separados, matrimonios e hijos con otras parejas, divorcios, una reconciliación en 2021 y un segundo compromiso. Recientemente contrajeron matrimonio en Las Vegas y todo parece indicar que ésta vez están tomando el camino correcto.

Ambos siguen enfocados en sus propios proyectos al tiempo que nutren su amor y fortalecen los lazos entre sus familias.

Príncipe William y Kate Middleton

La pareja real favorita de todos también tuvo sus altibajos y resurgieron para bien. William y Kate se conocieron en la universidad, se enamoraron e intentaron estar juntos sin embargo, se separaron en 2007. La ruptura fue breve pues se reencontraron y ahora han estado casados desde 2011. Comparten tres hijos juntos: George, Charlotte y Louis.

Katy Perry y Orlando Bloom

Una de las parejas más estables e inesperadas del espectáculo. Es bien sabido que Katy sufrió mucho en su relación pasada y Orlando, que también terminó separándose de la suya, llegó para iluminar la vida de la cantante. Ambos estuvieron juntos hace tiempo pero se separaron y volvieron a intentarlo en 2016. Se comprometieron en 2019 y en 2020 nació su primer hija en común: la pequeña Daisy.

Según reveló la cantante, ambos acuden a terapia juntos para trabajar en su relación y mantener el amor a flote: “Orlando y yo estamos yendo a terapia de pareja. Nos está encantando porque nos mantiene en sintonía”.

Justin Bieber y Haley Baldwin

La historia de amor entre Justin y Haley se remonta años atrás, cuando ambos eran adolescentes. Ambos tuvieron sus parejas y relaciones fallidas y cuando se dieron la oportunidad en 2016, las cosas parecían que no estaban destinadas a ser. “Pasamos por un largo período de tiempo en el que no éramos amigos”, dijo la modelo al periódico británico The Times en mayo de 2018. Finalmente regresaron para comprometerse y casarse en 2021.

Patrick Dempsey y Jillian Fink

McDreamy y la estilista Jillian Fink comenzaron a salir luego de que él tuviera una cita para un corte de cabello en 1994 (porque claro, esas cosas suceden). Después de casarse y tener tres hijos, Fink solicitó el divorcio en enero de 2015 sin embargo, trabajaron en sus problemas y lograron retomar y mantenerse.