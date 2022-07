5 tragedias que ha vivido Ivonne Montero: Sus fans siempre aplauden su fortaleza

Entre discusiones y polémicas, así ha sido la participación de la actriz mexicana, Ivonne Montero, en La Casa de Los Famosos. Se ha enfrentado a muchos de los que están en el reality, especialmente con Laura Bozzo, una de las favoritas del público.

Pero poco a poco Montero abrió su corazón y confesó lo duro que ha sido su vida personal y profesional, los obstáculos que sorteó y la han hecho una mujer muy fuerte.

Su vida está llena de momentos dolorosos y como las paradojas de la vida, mucho de ellos se los contó a la persona con la que más ha discutido en el reality show de Telemundo, Laura Bozzo.

La tragedia ha marcado la vida de la actriz de 48 años de edad, nacida en Ciudad de México. Aquí te contamos las que han marcado su corazón para toda la vida.

Su madre no la trata

Ivonne le confesó a Laura que no tiene relación con su madre, que cuando se fue a vivir a Miami y se fue a despedir de ella, las palabras de su progenitora fueron “no te me acerques y me dio la espalda”.

“Es muy doloroso y cuando no encuentras la vía y la forma de poder sostenerse una relación así duele muchísimo… Y también es válido tomar decisiones por salud propia”, expresó la actriz.

Dijo que no existe ningún suceso que “yo diga ‘es este o es este’, sino que han sido un cúmulo de cositas que han acrecentado y lamentablemente ha costado mucho”.

“Mi papá él está con ella, obviamente la cuida a ella, la comprende muchísimo y yo siempre trato como de hablar y tratamos como de volver a unificar esta familia tan pequeñita que tenemos pero de repente cualquier detallito se hace grande y entonces se vuelve a romper la relación”, explicó.

Los internautas, al escuchar las confesiones de Ivonne, reaccionaron apoyándola y deseando que su madre vea el programa para que se una a su hija. “Ojalá y su madre la esté viendo y sane todas, todas esas heridas Ivonne es una luchadora, valiente y merece reconciliar, ese amor tan bonito y puro que el de una Madre y un Hijo”.

“Bellísima , educada, talentosa , y luchadora”, “Ella es la ganadora, Ivonne ganadora”, “Muy bien por Ivonne es una mujer con educación y altura no tuvo que insultar no gritar para dejar las cosas claras , cosa que Daniela y Laura no saben, no supo ni qué decir la Laura porque sabe que ha actuado muy mal con Ivonne”, son algunos de los comentarios.

La relación con su hermana se rompió

La protagonista de “Anita no te rajes” y “La Loba”, reveló que tiene una hermana mayor, pero su relación con ella también se rompió hace muchos años.

“Con mi hermana yo tuve un detalle ahí con su esposo y ella lo tomó también a personal, entonces la relación también quebrantó”, explicó.

Su matrimonio un fracaso

En 2010, Ivonne Montero conoció al hombre que le cambió la vida, el venezolano Fabio Melanitto, un cantante menor que ella y parte del grupo Uff, una especie de fusión de Menudo y Los Chamos con NSYNC. A los seis meses aceptó su propuesta matrimonial y poco después se casaron.

No pasó un año cuando empezaron los problemas entre la pareja y según el portal Yahoo, las revistas de espectáculo publicaron que Melanitto le era infiel con una mujer llamada Fernanda Sierra.

En 2012 durante su participación en reality ‘La isla’ se entera que está embarazada. Melanitto la acusó de haber sido infiel y aseguró que no era el padre del bebé que venía en camino.

“Tuvimos una discusión en donde él abandona la casa (…) Hago la prueba de embarazo y sale positiva (…) Hago la llamada, me dice que no puede ir a hablar conmigo, le dije: ‘vas a hacer papá’, hubo silencio total, me acuerdo su primera frase: ‘y lo piensas tener’, y yo le respondí que por supuesto”, relató.

Su lucha por la salud de su hija

En medio del torbellino que fue separarse de Melanitto, Sasha tiene a su hija Antonella, su motor, su vida entera.

La pequeña debió ser operada en tres oportunidades y pasó momentos al borde de la muerte. Si no fuese por su hija, Montero asegura que su historia habría sido distinta y quizá hasta más breve porque llego a pensar en quitarse la vida en sus momentos más oscuros.

Además de los problemas cardíacos, Antonella nació con un quiste en la nariz, que es benigno y no le causa ningún problema. Sin embargo, Montero dijo recientemente que la chiquita le ha pedido que la operen nuevamente, esta vez para que le arreglen la nariz.

“Ser madre soltera no es nada fácil, por todas las responsabilidades que implica, al final del día es muy satisfactorio. Hay veces que quisiera tirar la toalla, pues como saben, mi hija también ha sufrido mucho por cuestiones de salud debido a que tiene una cardiopatía congénita, pero ver a mi princesa me da los motivos suficientes para no caer, y es mi principal motor para salir adelante”.

La muerte de Melanitto

En agosto de 2018 fue asesinado en Ciudad de México, a manos del crimen organizado, su ex esposo Fabio Melanitto. Se trasladaba con su nueva pareja en moto cuando ocurrió la tragedia. Nunca conoció a su hija y eso le dejó una tristeza inmensa a Ivonne.

Comentó que ella era la única persona allegada a la víctima, asi que tuvo que ocuparse de todo lo que implicaba reconocimiento forense y procedimientos funerarios.

Incluso recibió a la hermana y la madre de Melanitto y las apoyó en todo lo que necesitaron para evitar que fuese enterrado en una fosa común.