La ex novia de Fabio Melanitto enfrenta a Ivonne Montero por considerarla oportunista

No sé por dónde empezar, la muerte de Fabio me puso súper triste. Yo los ame con todo mi corazón, fueron la primera banda ó famosos que ame en toda mi vida, fue gracias a mi tía que los conocí, ella era súper fan de ellos, yo tenia como 6-7 años. Recuerdo que siempre tomábamos los discos de mi tía, mi prima y yo, y nos poníamos a cantar y bailar todas las canciones, también recuerdo que mi tía tenía su cuarto con pósters de ellos. Los amaba, enserio los amaba. El miércoles pasado yo estaba en una fiesta cuando me metí a fb y leí la noticia, en verdad no podía creerlo, le dije a mi mamá y me dieron ganas de llorar, horrible, en ese momento recordé todo de cuando era pequeña y ellos estaban en mi vida, también recordé el reencuentro que iban a hacer, me puse súper triste y me fui al carro, puse sus canciones y llore Si, llore tu muerte Fabio. Y me da tanto coraje que una persona allá acabado con tu vida, tú que eras tan lindo y bueno. Supe cosas que decían de ti, malas, pero no me importa si fuiste malo o bueno, nadie merece que le arrebaten la vida de esa manera, NADIE. Solo quiero que se haga justicia, que encuentren al culpable y lo castiguen como debe. Hasta el día de hoy, una semana después de tu muerte, sigo llorando, porque realmente todos ustedes marcaron mi niñez, los ame y los seguiré amando para toda la vida. Descansa en paz Fabio ❤😭 ahora eres un ángel que cuidara de todos nosotros, te amo para siempre. #fabiomelanitto #uff