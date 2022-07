Victoria Ruffo cambia de look y causa furor en las redes al verse irreconocible

Victoria Ruffo se ha caracterizado por mantener su apariencia clásica y elegante por varios años. Sin embargo recientemente la ‘Reina de las telenovelas’, sorprendió a su público con un nuevo look, el cual se aleja completamente de la imagen que ha llevado por décadas. Por medio de redes sociales, sus fans aseguraron que se ve “irreconocible” y comentaron sobre su cambio en el cabello.

Victoria Ruffo presume nuevo look y sorprende a fans

La actriz usualmente se deja ver perfectamente arreglada, con el cabello peinado y su maquillaje característico que resalta sus ojos. A través de los años, incluso se ha convertido en un referente de elegancia entre mujeres de su edad, quienes señalan que la famosa siempre acierta con su look.

Sin embargo en su más reciente publicación, la actriz se dejó ver desalineada y con el cabello completamente diferente. En lugar de su usual cabello lacio con ondas en las puntas, Victoria lo llevó enredado y peinado hacia arriba.

“Despeinada jajaja”

Con esta foto, Ruffo demostró su buen humor y comprobó que no se toma demasiado enserio a sí misma.

Su co protagonista en la telenovela ‘Corona de lágrimas 2′, Ernesto Laguardia comentó en tono de broma:

“Dos horas en peinado y maquillaje, ¡no puede ser!, ¿Qué pasó?”

Sus amigas también reaccionaron ante la foto de Victoria, Grettell Valdez, Geraldine Bazán, África Zavala, Roxana Castellanos y Nora Salinas, opinaron que ella se veía hermosa sin importar cómo llevara su cabello.

Sus fanáticos, también la llenaron de comentarios sobre su peinado:

“Te adoro, eres lo máximo!! Amo tu sentido del humor❤️”

“Hasta despeinada es hermosa”

“Parece que regresaste en los años 80 jajaja AMO”

“Peinada o despeinada linda la Vicky Ruffo”

Más tarde Victoria reveló que su peinado había formado parte de la telenovela, aunque aún no se sabe el por qué su personaje se veía así.

La famosa agradeció a su equipo de vestuario y maquillaje por hacer posible su ‘nuevo look’ con una foto a lado del crew.

A pesar del apoyo de su público, Victoria no se ha librado de la polémica, pues recientemente surgió un rumor que señalaba que ella no aceptaba participar en proyectos que no le dieran un protagónico.

Todo comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante reveló que Victoria Ruffo no aceptaba participar en ningún proyecto donde no fuera la protagonista, durante una entrevista con Gaby Rivero.

De acuerdo con Infante, en una entrevista que tuvo con Victoria Ruffo, él le preguntó qué haría cuando ya no pudiera ser la protagonista de las telenovelas.

“Victoria Ruffo, me dijo en una entrevista: ‘Vicky, tienes una edad en la que ya no vas a protagonizar, ¿estás preparada para cuando ya no vayas a protagonizar?’ y me dice ‘no, yo si no protagonizo, no trabajo”

Tras haber revelado esta información, el periodista recibió varias críticas por parte de fans de la actriz, pues muchos consideraron que la había exhibido sin razón.

Además comentaron que probablemente era un secreto profesional de Victoria Ruffo y que se ha ganado el lujo de elegir sus papeles por su larga trayectoria y esfuerzo.

Sus fans le mostraron su apoyo incondicional por medio de mensajes en redes sociales donde señalan que es ‘La reina de las telenovelas’.

Sin embargo también hubo quien criticó la postura de Victoria Ruffo y la tacharon de ‘arrogante’ y ‘soberbia’ por no querer ser actriz de soporte aunque esto signifique trabajar en pocos proyectos.