Victoria Ruffo opina sobre el reality ‘De Viaje con los Derbez’ y la participación de su hijo

Ya salió De Viaje con los Derbez, un reality que muestra la realidad de esta familia mexicana. En él podemos ver un poco más de la dinámica de los famosos.

Pudimos ver un poco de su convivencia más allá de las redes sociales. Si eres fan de esta familia te divertirán mucho los capítulos, y seguramente caerás en los encantos de José Eduardo.

El joven sorprendió con su increíble forma de ser. Era el más alejado del foco mediático, y nos enamoró por su carismática personalidad. Por eso mismo ha estado en muchas entrevistas para contar un poco más de su versión, y con el apoyo de su mamá en todo momento.

Despierta América recibió al joven Derbez para hablar de sus proyectos pasados, y futuros. Como sorpresa enlazaron a Victoria Ruffo, quien no dudó en comentar sobre el reality en el que participó su hijo.

El conductor preguntó a la famosa si ya había visto el programa, y ésta sorprendió al contestar que no había tenido oportunidad.

Su hijo José Eduardo entre risas la molestó al decir que no podía creer que no lo haya visto. Por supuesto, su madre le respondió bromeando:

“Soy una villanaza. No, no la he podido ver, pero he recibido muy buenos comentarios de la serie en sí, y sobretodo de José Eduardo, que me da mucho orgullo, mucha satisfacción de saber que mi hijo esté trabajando, saber que mi hijo es un niño lindo e inteligente”.