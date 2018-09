Victoria Ruffo cuenta inéditos detalles de cómo fue la separación con Eugenio Derbez

La historia de amor entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha sido muy polémica. La actriz ha llegado a hablar mal de su ex pareja en múltiples ocasiones y describe la relación como algo que jamás volvería a tener.

Ahora ha vuelto a dar una entrevista dando detalles de su separación. Ella describe el momento como uno de los más duros en donde tuvo que tomar varias terapias para sobrellevar la situación. Al menos, eso comentó durante una entrevista de televisión en el programa ‘Intrusos’.

“Yo me sentí muy mal, fue una época en donde tuve que acudir incluso a terapia. No fue nada sencillo. Me sentía gorda, vieja, fea, dejada, abandonada y con un hijo yo decía: ‘Dios mío ahora qué voy a hacer’. Sientes que el mundo se te viene encima”, reveló la actriz mexicana.