Famosos que prefieren no casarse y prueban que el amor también puede ser libre y leal

Casarse no es la prioridad para estas parejas de famosos , y es que ellos prefieren vivir su amor de forma libre, sin ataduras, pero eligiéndose cada día, sin un papel de por medio.

Y es que es momento de dejar de complacer a los demás, de cumplir las normas de la sociedad, si una pareja quiere casarse está bien, pero si prefiere no hacerlo también está bien y no por eso debe ser criticada o mal vista.

Estos famosos han dejado claro que se aman, e incluso han formado una familia, tienen hijos, pero han elegido vivir juntos sin casarse, dando una gran lección.

Parejas de famosos que han preferido no casarse

Sebastián Rulli y Angelique Boyer

Sebastián Rulli y Angelique Boyer son una de las parejas más sólidas del espectáculo y constantemente muestran lo mucho que se aman y lo felices que son juntos.

La pareja ya tiene más de 8 años de relación y han preferido no casarse, ni tener hijos hasta ahora, demostrando que eso no define ni su amor ni relación, pues no necesitan de un papel para amarse.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova tienen más de 20 años de relación y han formado una hermosa familia con sus tres bellos hijos.

El cantante y la tenista son muy reservados con su vida privada, pero han dejado claro que su amor es genuino y han preferido no casarse, viviendo felices y plenos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más famosas del momento, que han cautivado a todos con lo hermosa que es su relación y amor.

La pareja tiene dos hijos juntos, y tres que tuvo Cristiano antes de conocerla, pero a quienes Georgina trata como sus propios hijos, construyendo una hermosa familia, sin tener que casarse.

Eva Mendes y Ryan Gosling

De las parejas más sólidas del espectáculo son Eva Mendes y Ryan Gosling , quienes ya tienen dos hijas.

Sin embargo, también han preferido no llegar al altar, dejando claro que su amor es genuino y no necesitan casarse para demostrarlo.