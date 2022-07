Natalia Téllez comparte foto de su mamá e impacta con su belleza

Natalia Téllez ha compartido que perdió a su madre a temprana edad debido al cáncer, sin embargo la conductora no deja de recordarla y sus enseñanzas. Es por eso que recientemente compartió una foto de ella y dejó ver lo hermosa que lucía. Sus fans de inmediato notaron el parecido que muestra la actriz con su madre y la llenaron de halagos.

Natalia Téllez recuerda a su madre con una foto

Natalia Téllez recordó como en pocas ocasiones a su madre por medio de una nueva fotografía en la cual se puede apreciar claramente su rostro. La imagen en blanco y negro sorprendió a sus seguidores, quienes señalaron el parecido que tiene con su mamá.

Por medio de redes sociales, la conductora le mandó un mensaje a su madre y le pidió que la guiara en su vida.

Por medio del programa Netas Divinas, la famosa ha compartido algunos de los retos de la maternidad. Dijo que ella estaba acostumbrada a estar sola y ser muy independiente. Ahora que vive con una familia ha tenido que adaptarse a ser un equipo y compartir.

Antes de convertirse en madre, Natalia había revelado que era algo que le daba mucho miedo, ya que ella había tenido una experiencia dolorosa con su madre.

Durante una plática que mantenían las conductoras del programa, Natalia reveló que a pesar de desear ser madre, tenía miedo de vivir esta etapa debido a que ella perdió a su mamá a muy temprana edad a causa del cáncer, por lo que antes de decidir enfrentarse a este reto, tendría que cumplir algunas condiciones.

“Me da miedo, y supongo que es porque perdí a mi mamá muy joven y literal mi familia se disolvió, una mamá es todo, es la raíz. Creo que ahí me quedó una idea de que es más fácil si vas por la vida sola; si soy independiente y si estoy bien no necesito de nadie y así nadie me lastima”

Comentó que una de ellas es deshacerse del miedo que siente, por eso ha recurrido a libros y estrategias terapéuticas para poder superarlo.

“Lo leí y dije a quién le escribió, a mi mamá, al cáncer, a la muerte… Escribí desde el enojo… y el siguiente pasó fue escribir una carta desde el punto de mi mamá y me cayeron mil veintes”

Sus compañeras respondieron elogiándola y diciéndole que sería una muy buena madre, y el hijo que tuviera sería muy afortunado de tenerla a su lado.

También dijo que la maternidad tiene muchas cosas positivas pero es mucho trabajo y por eso debe ser una decisión personal y nadie debe juzgar a quienes deciden no hacerlo. Para ella ha sido una etapa de cambios en su vida que ha disfruta y que también la han hecho reflexionar mucho.

“Nunca he sido más feliz, nunca he tenido más miedo, nunca he tenido más chichis señores. Creo que estas mujeres y el discurso de la maternidad que es lo más hermoso, que lo es, que también es fuerte, dolorosa, cansada y más que nunca pienso que tiene que ser una decisión muy personal porque cuando veo la cantidad de chamba y amor eterno que lleva. Es un camino para siempre”

Por medio de sus historias, Natalia dejó ver cómo es la mentalidad con la que planea educar a su hija para que se convierta en una mujer segura y fuerte con el mensaje: