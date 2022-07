Karol G se sinceró y contó por qué Shakira se negó a cantar con ella

Karol G y Shakira son dos de las colombianas más exitosas de la música a nivel internacional. Sin embargo nunca han cantado juntas a pesar de la petición del público. Recientemente Karol reveló la razón por la cual no cuentan con un tema en conjunto y contó cómo fue que ella intentó acercarse a Shakira.

Karol G y Shakira: la reggaetonera fue rechazada para realizar una canción juntas

En una entrevista con ‘MoluscoTV’, Karol G reveló cómo fue que en una ocasión le pidió a Shakira cantar con ella y la famosa la rechazó.

Karol dijo que le envió un mensaje por medio de redes sociales y no tuvo miedo de preguntar como lo ha hecho anteriormente con otras artistas, pero Shakira dijo que no.

“No me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil...¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó”

Al mismo tiempo aclaró que no fue directamente Shakira la que se negó a cantar con ella, sino su equipo. En realidad no sabe si la colombiana llegó a recibir su mensaje o escuchar su canción, o no.

“No digo que fue ella, yo nunca lo he dicho...yo nunca he dicho ‘se la envié a Shakira y ella no quiere cantar conmigo, no...(buscamos) a su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar mandamos la canción y no se dio”.

Pero no descartó la posibilidad de un dueto con Shakira en un futuro, pues ella seguirá intentando colaborar con su ídola con temas diferentes.

“Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”

Para ella el rechazo anterior no es motivo de rencor, sino una motivación para seguir trabajando para cumplir sus sueños.

" No estoy molesta ni tengo sentimientos negativos hacia ella”

Además afirmó que para llegar al nivel de fama y reconocimiento en la industria que ha logrado su compatriota aún le falta mucho por trabajar.

“Creo que para estar en un nivel como ellas, Shakira y Jennifer López, me falta un montón de cosas por hacer”

Karol G dijo que admira a las artistas latinas que han logrado triunfar en el mundo, no solo con su música si no en todos sus proyectos. Esto la inspira a continuar creando música, videos y nuevas coreografías.