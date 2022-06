Karol G se redimió en México: Anahí puso a llorar a fanáticos en su concierto

Karol G no tuvo el público más animado en su presentación en Perú, pero logró redimirse y no solo puso a bailar a todos los asistentes con sus éxitos; su invitada especial fue el símbolo de nostalgia que conmocionó y enloqueció a todo el recinto del concierto

Los fans de toda una generación no pudieron quedar más atónitos cuando Karol G le dio la bienvenida a su escenario a la artista mexicana Anahí, también ex integrante de la exitosa banda RBD. Los rumores sobre el regreso de Anahí a los escenarios empezaron a rumorearse en Twitter desde tempranas horas de la mañana del sábado 11 de junio.

Todas las especulaciones se hicieron realidad cuando ‘La Bichota’ y Anahí cantaron la mítica canción de la reconocida banda RBD: Sálvame. El público enloqueció y las expectativas que ambas pudieron haber tenido de la presentación quedaron completamente superadas, en la Arena Ciudad de México.

A pesar de que en sus redes sociales Karol G había expresado su amor por la popular banda de la década de los 2000, donde recibió elogios de Dulce María y la propia Anahí, algunos cibernautas unieron puntos y conexiones después de que el día 9 de junio, la vocalista principal de la banda RBD subió una foto en su cuenta personal de Instagram y escribió en la descripción: “Hola bebé”.

La felicidad de los que presenciaban el show llegó a su tope cuando efectivamente, Anahí subió al escenario del ‘Bichota Tour Reloaded’ junto a la artista de cabello azul para interpretar ‘Salvame’, una de las canciones más icónicas y recordadas de la agrupación.

Cosas random que nunca me imaginé ver en vivo fue a Anahí cantando a dueto sálvame en un concierto de Karol G 😭👏👏👏 AMÉEEE!!! 🫶 #BichotaTourMexico KAROL G X ANAHI pic.twitter.com/JRMMonKx2d — Lizeth Muñoz (@vliz95) June 12, 2022

Los fanáticos reventaron de la emoción

Por medio de redes sociales se encargaron de hacer difusión de ese gran momento para ambas artistas, no solo por el fanatismo y el amor que Karol G ha demostrado sino porque era la primera vez en once años que Anahí volvía a los escenarios, algo que no logró hacer la propia banda ni mucho menos la disquera, pero si lo logró ‘La Bichota’.

Karol G no se perdía Rebelde, hace unos años ya pudo cantar al lado de Maite y hoy se va a presentar con Anahí cantando uno de los temas más icónicos de RBD.



Ella ya ganó en la vida. 👏🏼AnahiFeatKarolG KAROL G X ANAHI pic.twitter.com/JHuXAqte1K — Diegogh ▶️ (@SeptimoRebelde) June 12, 2022

Cuando Karol G dice “ha recibido miles de invitaciones y solo me la ha aceptado a mi…” REINA, NO DOMINAS EL MUNDO PORQUE NO QUIERES. — Cristian (@CrisBuenhombre) June 12, 2022

Karol G, una de las artistas más importantes de la actualidad en el genero urbano, invitó a Anahí a cantar Sálvame!! SÁLVAME!!!

Ahora atrévanse a negarme que Sálvame es por lejos lo más icónico de RBD!!!! — Claudio (@BoyOfAnahi) June 12, 2022

El agradecimiento y apoyo fue mutuo entre las cantantes

Después de poner a vibrar y llorar a toda la Arena Ciudad de México, las cantantes se expresaron amor y respeto dentro y fuera de la tarima, continuando con la conmoción en plataformas digitales y entre los asistentes al evento.

“Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, dijo Karol G.

Así mismo, la intérprete de ‘Tusa’ continuó afirmando entre lágrimas: “Lloré pensando que nunca tendría la oportunidad de conocerla. ¿Sabían que estuvo fuera de los escenarios durante 11 años? ¡Tenía varias invitaciones y aceptó la mía!”

“No sé ni cómo explicar… Le regalaron 100 años de vida a mi corazón. No lo voy a olvidar jamás. @karolg”, escribió Anahí por medio de su cuenta de Instagram al subir un clip de su presentación.

“TE AMO @Anahi Te amo de la forma más pura, más real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación… Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también!!!! GRACIAS !!!!!!!”, le agradeció de vuelta Carolina Giraldo por redes.

Este es el video compartido por la estrella Anahí en su cuenta de Instagram.