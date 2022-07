Tras revelar que “se arrepiente de Nodal”, Belinda da una lección sobre mantener una relación en privado

Christian Nodal y Belinda tuvieron una de las relaciones más mediáticas de los últimos años y es que nadie esperaba que terminaran juntos luego de haber participado como coaches en el reality show La voz México, en 2020.

La pareja se comprometió un año después en París, dejando a todos boquiabiertos con el costoso anillo que Nodal le dio a la cantante.

Sin embargo, lo que parecía un romance “de cuento de hadas” se convirtió en una polémica guerra.

Nodal y Belinda anunciaron su ruptura a principios de año y desde entonces han surgido situaciones extrañas que rodearon su relación como un supuesto pleito entre ambos por dinero.

Belinda y Christian Nodal

Mientras que en un principio las críticas estaban sobre ella, finalmente pararon cuando esta decidió alejarse un tiempo de los reflectores nacionales para irse a vivir a Madrid. Por su parte, Nodal nunca dejó de dar indirectas sobre la ruptura y recientemente publicó una conversación privada que hizo enfurecer a los fans.

El intérprete de Botella tras botella respondió a supuestos ataques por parte de Belinda Schüll, madre de la cantante, en Instagram. “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, se lee en una publicación de la señora Schüll.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No los molesto, ni siquiera les exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, destacó Nodal.

Han pasado cinco meses desde la ruptura y luego de las polémicas de Nodal, Belinda finalmente rompió el silencio.

La cantante abrió su corazón y admitió que no tomó las mejores decisiones cuando estaba con el intérprete de regional mexicano, por lo que hoy lamenta muchas cosas que sucedieron.

Fue durante una entrevista con Vogue España que Belinda reveló que “se arrepiente” de la forma en la que manejó su relación con Nodal.

“¿Te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios?”, preguntó Vogue España, a lo que esta respondió: “Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca”.

Sin dar más detalles, la intérprete de Luz sin gravedad agregó: “Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema (su relación) como lo expuse”.

Especialmente la cantante tiene mucha experiencia en el mundo del espectáculo lo que la ha llevado a aprender a ser muy reservada cuando de su vida privada se trata. Es por esto que llamó la atención de todos cuando su relación con Nodal se volvió tan abierta al ojo público.

Cuando de relaciones se trata, es importante mantener la privacidad entre ambos. Cada quien lleva su relación según lo sienta pero no se trata de exponer todo ni tampoco de ocultar como si se tratase de algo prohibido.

Las redes sociales nos han provocado una dicción por mostrar cada uno de nuestros movimientos para sentirnos parte de una comunidad y validar nuestros logros. Sin embargo, cuando se trata de relaciones románticas, lo mejor puede ser limitar lo que mostramos al mundo.

Existe una delgada línea entre compartir y hacerlo en exceso, y las parejas más saludables parecen haberlo dominado. Hay expertos que incluso aseguran que compartir demasiado en las redes sociales arruina las relaciones.

No es que tengas que mantener todo en privado y que mostrar lo que haces sea malo pero a veces, publicar en exceso puede significar que estás tratando de convencer a tus seguidores de que tienes una hermosa historia de amor. En realidad, no deberías tener que demostrarles a los demás por qué estás tan feliz con tu pareja. Mientras ambos estén seguroes el uno del otro, tengan amor mutuo y sepan lo que están construyendo, todo estará bien.