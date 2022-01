Estos famosos prueban que mientras menos publiquen, más feliz y estable será su relación

Las redes sociales nos han provocado una dicción por mostrar cada uno de nuestros movimientos para sentirnos parte de una comunidad y validar nuestros logros. Sin embargo, cuando se trata de relaciones románticas, lo mejor puede ser no mostrar nada al mundo.

Existe una delgada línea entre compartir y hacerlo en exceso, y las parejas más saludables parecen haberlo dominado. Hay expertos que incluso aseguran que compartir demasiado en las redes sociales arruina las relaciones.

No es que tengas que mantener todo en privado y que mostrar lo que haces sea malo pero a veces, publicar en exceso puede significar que estás tratando de convencer a tus seguidores de que tienes una hermosa historia de amor. En realidad, no deberías tener que demostrarles a los demás por qué estás tan feliz con tu pareja. Mientras ambos estén seguroes el uno del otro, tengan amor mutuo y sepan lo que están construyendo, todo estará bien.

Estos famosos, a pesar de ser figuras públicas y gozar de gran popularidad, han optado por mantenerse alejados de las redes sociales. Algunos incluso postean cosas con regularisdad pero nunca nada que revele detalles de su vida en pareja.

Ryan Gosling y Eva Mendes

A pesar de la gran popularidad de ambos, ninguno suele dar detalles de su vida privada y mucho menos de su relación. Se conocieron en el set de la película The Place Beyond the Pines en 2011 y desde entonces han sido inseparables. Hoy tienen dos hijas: Esmeralda, de 7 años y Amanda, de 5.

Eva Mendes habló en una ocasión sobre lo importante que es para ambos establecer los límites entre su privacidad y vida profesional cuando se trata de dar detalles sobre su familia. “Hablaré de ellas, por supuesto, con límites, pero no publicaré fotos de nuestra vida diaria. Y como mis hijas aún son muy pequeñas y no entienden lo que significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente para darme su consentimiento “.

“En lo que respecta a Ryan y a mí, nos funciona de esta manera, mantenernos en privado”, escribió la actriz en una publicación.

Cameron Diaz y Benji Madden

Cameron Diaz

Cameron Diaz decidió hacer una pausa indefinida en su carrera como actriz para dedicarse a formar una familia y tener sus propios negocios. Puede que no te hayas dado cuenta de que Díaz se casó con la estrella de rock de Good Charlotte, Benji Madden.

Ambos están juntos desde 2015 y a principios de 2020, anunciaron el nacimiento de su hija, Raddix Madden. Es muy extraño que publiquen fotos juntos o que hablen de su vida familiar. Sin embargo, en lo poco que ha hablado, la actriz siempre menciona lo feliz que es y lo agardecida que está con la vida.

“Es un padre tan asombroso. Tengo mucha suerte de que sea el padre de mi bebé. Él es increíble. Él la baja y yo voy a la cocina y me sirvo un buen vaso de vino tinto. Comienzo mi cocina, pongo mi programa, sea lo que sea”, dijo sobre Benji.

Emily Blunt y John Krasinski

Aunque su esposo John Krasinski suele estar muy activo en redes sociales, no suele compartir cosas de su matrimonio. Por su parte, la actriz no tiene ninguna cuenta activa. Ella confesó en una ocasión que se siente demasiado vieja para esas cosas y que prefiere mantener la incógnita de su vida.

La pareja lleva más de una década de casados. Fue en 2008, después de conocer a Emily por casualidad en un restaurante que Krasinski supo que ella era “la elegida”.

“Realmente no estaba buscando una relación...luego la conocí y estaba muy nerviosa. Yo estaba como, ‘Oh Dios, creo que me voy a enamorar de ella’. Y mientras le estrechaba la mano, dije: ‘Me gustas’ “, dijo el actor en entrevista con Ellen DeGeneres.