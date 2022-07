Toni Costa explotó contra sus compañeros: por fin mostró su carácter en ‘La Casa de los famosos’

Desde que inició “La casa de los famosos” en mayo pasado, Toni Costa ha captado los reflectores no solo por su presencia, sino porque en múltiples ocasiones ha revelado detalles sobre su relación tanto con su expareja, Adamari López y, su actual novia, Evelyn Beltrán.

Sin embargo, cada día se destapa una nueva polémica y en esta ocasión fue turno del bailarín de origen español, quien aparentemente perdió la paciencia y estalló contra sus compañeros del reality.

Y es que los ánimos han cambiado tras los dos meses de encontrarse participando en el show y hasta el momento, él había sido de los famosos más neutros, pero hubo una situación por la que tuvo que sacar su verdadero carácter.

¿Porqué Toni Costa arremetió en contra de sus compañeros de ‘La Casa de los famosos’?

El ex de Adamari López no ha recurrido a los gritos o forcejeos, pero si a las palabras precisas y que han sorprendido tanto a sus colegas como al público, debido a que es la primera ocasión en la que se pone serio ante algo que le disgusta.

Esto ocurrió ya que Nacho y Lewis, los nominados de esta semana, se aliara para “atacar” a Toni y permanecer en el programa como parte de una estrategia, lo cual, no ha sido bien recibida por el bailarín.

Pese a no estar de acuerdo con varias cosas dentro de la casa, hasta ahora Toni ha seguido sus propios métodos y evitando dejarse influenciar por otros. Ha sido presa de criticas de quienes lo consideran “tibio” y no mostrar su cara real, por ceder ante algunas situaciones y ser amable con sus “enemigos”.

Ante el ambiente de tensión que se vive, el coreógrafo por fin rompió el silencio y no aguantará regaños de nadie.