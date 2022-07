“Estás humillando a Toni”: Los vídeos con los que aseguran que Adamari Lopez le envía indirectas a su ex y su nueva novia

Adamari López ha dado de que hablar en los últimos meses tras haber rebajado más de 15 kilos, haberse separado de Toni Costa y las presuntas indirectas que le lanza a su ex en sus redes sociales. Y es que la presentadora tiene a más de uno enganchado con los reels que se vuelven tendencia rápidamente.

Ada se ha convertido en una de las mujeres más aplaudidas y admiradas de la televisión mexicana al superar los distintos obstáculos que le ha tocado enfrentar y librar cada batalla como una guerrera.

A sus 51 años, ella decidió ir por su mejor versión al bajar de peso drásticamente en tan solo un año y asegura que lo ha hecho por su bienestar y por ser un ejemplo para su hija Alaia.

Las indirectas de Adamari Lopez que los internautas critican

Con audios de otras personas o de su propia voz, Ada ha decidido dejar algunos consejos y hasta indirectas que muchos aseguran que son para su ex Toni Costa y su nueva novia Evelyn Beltrán.

Lo cierto, es que los reels de la artista han causado furor en las redes sociales y ella tiene las palabras perfectas para aquellas relaciones tóxicas, para las mujeres que se quedaron con un mujeriego, o con los hombres que son infiel.

En uno de sus más recientes vídeos deja entrever que ante la ausencia de un hombre, uno nuevo comienza a pretender.

“Baby yo no sufro, mientras un avión despega, otro va pidiendo pista. Ubícate”, dice con la voz de otra persona.

En otro de sus audiovisuales polémicos se le puede ver disfrutando de una copa de champagne mientras lanza una indirecta presuntamente a Evelyn.

“Tranquila mi amor que nadie le va a quitar a ese mujeriego, esa mala vida se la merece solo usted”, menciona.

Aunque las razones de ruptura entre la puertorriqueña y el español no se conocen, todo parece indicar que se trató de una traición y sus vídeos parecen confirmarlo.

“Si tu eres la otra y el tipo se queda contigo, ganaste la batalla; pero recuerda que te quedaste con el traidor”, menciona en otro de sus reels.

Ante la postura de Adamari, algunos internautas han rechazado sus mensajes y aseguran que está humillando a Toni con sus constantes mensajes enfocados en la traición, además, de no superar su relación.

“Las indirectas son indicios de que no lo superas. La mejor manera es ignorar y así demuestras que ya no te importa el hombre”, “Está muy ridícula y esos vídeos solo muestran que esta picada. Supéralo. Ya tu no querías nada con Tony déjalo vivir y vive tu sin estar con esas puntas que te dejan mal parada”, Estas humillando a Toni con estos mensajes”, “Necesitas mucho a Toni al parecer”, “Adamaris anda desacatada… con las indirecta.. mejor que hablé va usted!! Que se desahogue uno aquí con el pendiente”, comentaron.