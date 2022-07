Otro drama para Toni Costa: Evelyn Beltrán de emergencia. “Pasé las dos peores noches de mi vida”

Un nuevo drama se le acumula a Toni Costa, quien ya tiene dos meses en La Casa de Los Famosos. Su novia Evelyn Beltrán fue trasladada de emergencia a una clínica por dificultades respiratorias.

La modelo comenzó a sentirse mal hace dos días. “Sentía que los pulmones se me estaban cerrando poco a poco”, lo que hizo que los médicos actuaran de inmediato y ordenaran varios exámenes, entre ellos la prueba para descartar Covid-19.

Según la revista People, algunos seguidores de la pareja, al ver a Evelyn en un video donde aparecía con enfermeras y médicos realizando “pruebas y más pruebas”, especularon sobre la enfermedad.

Otros se preocuparon y le enviaron mensajes de solidaridad. Horas más tardes Beltrán aclaraba que le hicieron dos pruebas de Covid – 19 y ambas salieron negativas.

Estadía deToni Costa en el reality se puede alargar

Todo esto ocurre mientras Toni Costa se juega el todo por todo para ganar en La Casa de Los Famosos, donde las intrigas, el complot y las alianzas están haciendo de las suyas entre los participantes que aún quedan en el reality show.

Ya quedan pocas semanas para que se conozca el ganador y culmine el encierro de los participantes que aún quedan en La Casa de Los Famosos. Pero recientemente Toni Costa reveló que en una de las cláusulas que firmaron si es necesario alargar más el reality show, lo pueden hacer.

“En el contrato ponía que se podía alargar si querían, si se pone buena la cosa lo alargan”. Expresó Costa, quien en más de una oportunidad ha expresado su deseo de ver a su hija Alaïa y a su novia Evelyn Beltrán. “Las extraño mucho”.

Lo que no sabe Toni Costa es que su novia tras anunciar a finales de junio que iniciaba “una nueva etapa de su vida profesional”, donde no se sabe si él está incluido, ahora se enferma y pasa momentos duros en un hospital.

Gripe de alto riesgo

La modelo que ya cuenta con 200 mil seguidores en Instagram, como muestra de agradecimiento a la solidaridad que ha recibido de sus seguidores habló sobre el diagnóstico.

“Desde hace dos días me empecé a sentir mal mientras estaba en el trabajo. Tenía fiebre de 107.3, 100.3, 108.3, etc. Por la noche me la pasaba sudando y la fiebre no se me iba. Sentía que los pulmones se me estaban cerrando poco a poco. Ahí fue donde me empecé a preocupar porque no podía ni respirar y fuimos a emergencias”, explicó.

Reiteró que después de 2 pruebas de covid negativas y varios exámenes “hoy me avisaron que tengo Flu High Risk (gripe de alto riesgo), que solo queda descansar y dejar que se pase solo”.

Evelyn Beltrán publicó que se encuentra recibiendo tratamiento médico Las dos pruebas de Covid-19 que le realizaron a Evelyn Beltrán salieron negativas (Cortesía)

“Ahorita ya estoy estable, pero pasé las peores dos noches de mi vida”, aseveró.

Evelyn Beltrán sigue apoyando al instructor de zumba a través de sus redes sociales y dándole ánimo para que continúe en La Casa de Los Famosos.

Este miércoles 6 de julio la pareja cumplía 10 meses de noviazgo y el bailarín le enviaba un romántico mensaje a través del canal 24 horas del reality show.