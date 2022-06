Evelyn Beltrán empieza una nueva etapa en su vida donde no está Toni Costa ¿Terminaron?

La participación de Toni Costa en La Casa de Los Famosos ha sido muy controversial. El bailarín ha revelado parte de su vida personal, situación que ha traído consecuencias para sus seres más cercanos.

Se ha pasado parte del reality show hablando desde lo que fue su ruptura con su expareja, la famosa presentadora Adamari López, madre de su primogénita Alaïa, hasta de la relación con su actual novia, Evelyn Beltrán.

Uno de los momentos más incómodo para la presentadora puertorriqueña fue cuando el bailarín español reveló que su pequeña ya conocía a su novia actual, lo que rompió un acuerdo con ella a la hora de presentarle sus nuevas parejas a la niña junto a su psicóloga infantil.

Pero también la modelo Evelyn Beltrán tuvo que tomar una decisión para que lo que sucediera en el reality show no siguiera afectando sus redes sociales y fue poner privado su cuenta de Instagram.

Aun con todo lo que ha sucedido, Toni Costa ha seguido adelante y sigue dando de qué hablar por sus confesiones a sus compañeros sobre su vida privada.

Un paso diferente en la vida profesional

Mientras el bailarín está en el reality show, la modelo ha mostrado su apoyo desde las redes sociales, pues hace uso de estas para dedicarle mensajes.

Pero la influencer ha tomado otra decisión que dejó desconcertado a más de uno, un paso importante en su vida que al parecer Toni Costa no figura, reseñó Heraldo USA.

La estrella inicia una nueva etapa en el ámbito profesional que quizás la aleja definitivamente del sueño de Toni de vivir a su lado.

Evelyn Beltrán reveló en sus historias de Instagram que su nuevo trabajo consiste en desempeñarse “como asistente de médico”, por lo cual se siente muy feliz.

“Todo lo bueno toma su tiempo y siempre el destino te pondrá en el momento correcto con la gente correcta. Me siento bendecida”, indicó.

La asistente médico

Además de la gran noticia, la novia de Toni, también compartió una increíble foto en la que posa con su uniforme para comenzar esta etapa.

“Cree en ti. No importa lo que digan, no importa lo que inventen, no importa que te critiquen. Tú sabes quién eres y es lo único que importa. Todos los días difíciles donde no encontrabas la respuesta un día te llega lo que tu corazón deseaba”, escribió.

No se sabe qué pasará cuando el bailarín español deje La Casa de Los Famosos porque tendrá que dar muchas explicaciones a Adamary López y a Evelyn Beltrán.

Además de reiniciar la reconquista por la hermosa modelo que al parecer se enamoró de su nuevo camino profesional.