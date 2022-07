“Me parece una falta de respeto”: Niurka se lanza contra quienes la llamaron ‘bruja’ por practicar santería

Desde que Niurka fue eliminada de “La casa de los famosos”, la tensión ha aumentado alrededor del polémico reality show. La famosa vedette había sido calificada por el público como una de las más conflictivas por sus encuentros con Daniella Navarro, Julia Gama y Laura Bozzo e incluso habrían llamado a un voto masivo para expulsarla.

Aunque de principio la cubana se mostró agradecida por todo lo que vivió con sus compañeros y la “familia” que formó con ellos, terminó acusando a Telemundo de “manchar su imagen”, razón por la que la audiencia la acusó de “mala perdedora”.

En redes sociales, los fans se han dedicado a decirle a Niurka que deje de causar problemas y que aprenda a perder ya que eso está dañando más su imagen que cualquier otra cosa.

La vedette se mostró molesta por el la forma en la que la producción de “La casa de los famosos” señaló su religión como “brujería”

Niurka Marcos Niurka ha seguido dando de qué hablar desde su salida de "La casa de los famosos"

Durante su estancia en la casa, cuestionaron las creencias de Niurka pero los problemas surgieron cuando comenzaron a acusarla de hacer brujería a Laura Bozzo y otros compañeros.

Su hija Romina Marcos salió en su defensa, asegurando que ella no le hace brujería ni daño a nadie y que “su religión” es su refugio.

“La gente no sabe y no tiene la menor idea de lo que es la religión de mi mamá. La gente no tiene ni la menor idea de la fe que mi mamá le tiene a esa religión, de lo que la ha ayudado. Mi mamá no le hace brujería mala a nadie, no se mete con nadie. Jamás va a aplastar a alguien por medio de su religión”, puntualizó.

Ahora la cubana aprovechó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje en contra de quienes la señalan.

“Me parece una falta de respeto, de ética y profesionalismo por parte de Telemundo y de LCDLF permitir que se juzgue, critique y opine sobre la religión que practique una persona, además, una violación a la constitución estadounidense donde claramente dice que no se puede juzgar, ni discriminar a ninguna persona por su religión”, escribió.

Niurka Marcos sigue causando polémica tras su eliminación de ‘La casa de los famosos’ y acusa gente de producción por “dañar su imagen”

Asimismo, apuntó que en su país, la santería es como cualquier religión y que no tienen por qué asumir que es “brujería”.

“Es común en Cuba practicar la santería como cualquier otra religión, el hecho que no conozcan de qué se trata no les da derecho a decir que se trata de brujería”, continuó.

La cubana terminó el mensaje agradeciendo el apoyo de sus fans. “Gracias a #IMPERIOBEBENIUS Por figurar en la redes sociales con pruebas contundentes y hacer respetar el derecho ajeno que es La Paz”.