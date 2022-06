“Tengo mi conciencia tranquila”: Niurka se defiende de quienes la acusan de seguir provocando prblemas en ‘La casa de los famosos’

El polémico reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos” ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y es que la salida de Niurka Marcos se convirtió en una guerra con la producción.

Mientras que algunos consideran que el éxito de del show está en la selección de personajes irreverentes y polémicos que deben estar encerrados, otros argumentan que se debe a lo que pasa cada vez que un integrante sale de la casa.

Hasta ahora, la salida de Niurka ha sido una de las más explosivas ya que estallaron más peleas dentro y fuera del programa.

Aunque de principio la cubana se mostró agradecida por todo lo que vivió con sus compañeros y la “familia” que formó con ellos, terminó acusando a Telemundo de “manchar su imagen”, razón por la que la audiencia la acusó de “mala perdedora”.

Mayeli Alonso, una de las participantes, no tuvo miedo de decir que la vedette ha tenido una pésima actitud con la gente de producción. Y es que según dijo, Dyana, una de las productoras, ha sido blanco de los ataques de Niurka.

“Se me hace una mamad* y una falta de huev*s que salgas de la casa y no atiendas tus responsabilidades y no digas ‘Fulanita dijo que..’. La producción tiene corazón, ve lo que está pasando y también tienen libre expresión y pueden decir ellos también ‘A mí no me gusto lo que hizo Osvaldo, lo que hizo fulana o perengana’, pero expusieron una conversación privada de una mujer honrada, trabajadora, que se desvelaba con nosotros”, dijo Mayeli.

Niurka Marcos es la sexta eliminada en La casa de los famosos. Youtube

La situación se puso tensa luego de que la productora expusiera la situación y el presunto abuso de poder por parte de Niurka.

“A Dyana le pusieron en riesgo su trabajo, por el capricho de una mala perdedora y se me hace muy culer* eso...Los culpables de eso fueron personas que han salido de la casa y que no han estado a gusto con que la gente los saque y se me hizo muy gacho, porque yo no estoy segura de que la corrieron”, agregó.

Luego de aparecer en la gala de eliminación de otro integrante, la cubana volvió a ser señalada de conflictiva.

En redes sociales, los fans se han dedicado a decirle a Niurka que deje de causar problemas y que aprenda a perder ya que eso está dañando más su imagen que cualquier otra cosa.

Ahora que volvió a su casa, la vedette compartió en sus redes sociales la fiesta de bienvenida que le organizaron y aprovechó para defenderse de las especulaciones sobre su pelea con la producción.

“Hola mi gente yo sé que en la guerra y el amor todo se vale pero también se vale la difamación y no, yo tengo mi conciencia tranquila. La última ve que yo supe de Dyana, la chica de producción de ‘La casa de los famosos’ fue platicando con Julia, la ejecutiva de Endemol”, explica Niurka en una historia de Instagram. “Yo en nuestra comida le dije ‘dile a Dyana que gracias’. Por lo tanto llamó a Dyana y le dijo ‘Niurka hablo bien de ti’. Corte A, en la noche mis fans me mandan toda una plática de Dyana rompiendo la cuarta pared con uno de los integrantes de la casa, hablando horrores de mí”, finalizó.

“Lo último que supe de Dyana fueron sus lágrimas de arrepentimiento por el daño que le hicieron a mi imagen en la habitación del hotel”, se lee en un texto en la misma historia.