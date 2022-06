“¡Amo los finales felices!”: Así celebraron los fans la eliminación de Niurka en ‘La Casa de los Famosos’

El polémico reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos” sigue dando mucho de qué hablar en su segunda temporada y es que la tensión se ha mantenido latente entre los participantes.

Como cada lunes un nuevo habitante de la casa fue eliminado y resultó ser nada más y nada menos que Niurka. La famosa vedette había sido calificada por el público como una de las más conflictivas por sus encuentros con Daniella Navarro, Julia Gama y Laura Bozzo.

El público decidió salvar con sus votaciones a Lewis Mendoza y Salvador Zerboni- Niurka quedó en la competencia para conservar su puesto con Daniella Navarro, quien se quedó para sorpresa de muchos.

Niurka Niurka fue la sexta expulsada de "La casa de los famosos"

La cubana se vio muy afectada por la eliminación y compartió unas últimas palabras entre lágrimas:

“Estoy muy orgullosa, no importa que el público haya preferido que yo esté fuera, porque deje lo más honesto de mí, lo más transparente de mí, la mamá que hay en mí, la pitbull que defiende a su gente”, declaró antes de dejar la casa.

Eso sí, dejó claro que no se dejaría de sus detractores: “Esto no se acaba hasta que se acaba”, escribió tras el anuncio en sus redes sociales.

Niurka

Y también agradeció el apoyo de sus compañeros Juan Vidal, Nacho Casano, Ivonne Montero y Natalia Alcocer con los que forjó una buena amistad.

“Es la familia que logramos. Cada día nos abrazamos y lo logramos. Logramos cobijarnos y logramos sentirnos familia. Y aunque yo fui la primera que dijo hagamos familia, ellos lo entendieron y lo necesitaron. Esa es la familia del ‘Cuarto azul’. Estoy muy orgullosa”, expresó.

Sin embargo, la actitud de Niurka durante su estancia en la casa molestó a algunos fans que celebraron su eliminación

“Deberían sacarla de todos medios de television Es una persona que no aporta Más que groserías muy vulgares Cuando hay muchas familias que ven la televisión”. “Me gustó que fuera ella la eliminada porque se creía la dueña de la casa mandona prepotente mal educada”. “Súper bien me alegró verla afuera es muy prepotente”. “Niurka no es familia, trataba a todos como basura”. “Muy bien se logró eliminar a Niurka que es tan nociva”. “¡Amo los finales felices! Niurka tenía que irse sí o sí”, expresaron los internautas.

Seguidores del reality show desde el principio vieron a Niurka como una estrategia para generar polémica y mantener el ratin. Sin embargo, su caracter explosivo, el cual es bien conocido, terminó por cansar a los habitantes y a los fans. Hace unos días fue acusada de intentar hacerle brujería a sus compañeros, por lo que su hija Romina Marcos salió en su defensa:

“La gente no sabe y no tiene la menor idea de lo que es la religión de mi mamá. La gente no tiene ni la menor idea de la fe que mi mamá le tiene a esa religión, de lo que la ha ayudado. Mi mamá no le hace brujería mala a nadie, no se mete con nadie. Jamás va a aplastar a alguien por medio de su religión”, puntualizó.

Ahora, Laura Bozzo se mantiene como la reina indiscutible del programa al grado de que muchos piden que sea ella quien gane.