La actitud de Niurka Marcos que sorprendió a sus seguidores en La Casa de Los Famosos

La vedette cubana, Niurka Marcos, no ha dejado de sorprender a los espectadores del reality show La Casa de Los Famoso, con su carácter explosivo y rebelde.

Pero esta semana dejó a todos con la boca abierta al protagonizar una pelea con la actriz venezolana Daniela Navarro, quien señaló que el aspecto físico de la vedette, su pelo, sus ojos y otras partes del cuerpo eran falsos.

Todos esperaban que ante los gritos de Daniela, Niurka reaccionara como una leona, explosiva, agresiva y perdiera la compostura como tiene acostumbrado al público.

Por el contrario, la cubana ante los gritos de Daniela ofendiéndola se mantuvo firme, no peleó, no levantó la voz, ni se fue a las manos, controló la situación y no permitió que el drama la hiciera explotar.

Según la revista People, el hijo de Niurka Marcos, Emilio Osorio, le dijo antes de entrar a La casa de Los Famosos, le pidió que sacara en este reality a la mujer que es en su vida real, en casa, con sus hijos y con su familia, esta semana le hizo caso y sorprendió a todos.

Esa actitud la aplaudieron muchos seguidores y la hizo ganar puntos de algunos quienes agradecen que se eviten las faltas de respeto y, especialmente, esas humillaciones entre mujeres por su físico.

El amor con Juan Vidal

Otra faceta que ha mostrado la cantante ha sido su lado romántico.

Desde que inició el reality show, lo que comenzó con un simple beso con Juan Vidal, ahora está más intenso y pareciera estar verdaderamente enamorada.

Los abrazos, las lágrimas y los momentos cariñosos con Juan han calmado esas aguas tan aceleradas de la cubana, quien parece vivir en una burbuja de amor.

Amiga de Laura Bozzo

También su comportamiento con Laura Bozzo, la que parecía su enemiga de siempre, también ha roto todos los esquemas.

Aunque discutan, siempre terminan abrazadas, y Niurka ha desarrollado tal ternura hacia la peruana, que no se ha permitido caer en enfrentamientos escandalosos con ella para captar la atención de las cámaras.

Los espectadores están conociendo un lado más humano de Niurka; sin embargo hay otros que piensan que es una estrategia más de la cubana para mantenerse en La Casa de Los Famosos.