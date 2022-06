“Siendo sincera, no la voy a extrañar”: tras salir de la casa de los famosos, Niurka habla de su “enemiga” Laura bozzo

El polémico reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos” se ha convertido en uno de los favoritos del público y es que esta segunda temporada ha estado llena de intrigas y polémica.

La reciente eliminación de Niurka puso la casa de cabeza pues Laura Bozzo reveló tener un plan para no se eliminada y llegar a la final.

“Yo no voy a permitir que este cuarto desaparezca y estamos a punto de desaparecer. Esa estrategia incluye pelear contigo. Expresamente contigo (Rafael Nieves). ¿Por qué? Muy simple porque es la única forma que tenemos para esto, hacer un cambio de 180° grados y yo no pienso quedarme en el cuarto esperando que este próximo lunes salga una persona más. ¿Qué queremos? Jugar y ganar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que jugar con las reglas... diferentes”, expresó.

Laura Bozzo Laura Bozzo se perfila como una de las favoritas tras la salida de Niurka

Esto generó un conflicto con varios integrantes, incluyendo a Ivonne Montero quien de inmediato le advirtió que no seguiría su juego. “Limítate a ponerte a dirigir a las personas y decirles qué hacer. Tú haz tu juego. No me interesa quién seas”, exclamó la actriz mexicana.

Antes de su salida, Niurka había tenido varios enfrentamientos con Laura Bozzo, pues se burlaba de su edad y su aspecto físico. Esto llevó a la conductora peruana a pensar en salirse de la famosa casa.

“Me molesta que me digan vieja a cada rato”, le dijo Laura a sus compañeros que se acercaron para consolarla. Mientras ella sufría en su habitación, Niurka hablaba de la presentadora a sus espaldas. “Si yo que tengo más peso y estoy en forma, me es pesado, imagínate para ella (Laura)... por eso no quiero ningún tipo de vínculo con la bruja esa”, expresó.

Niurka Niurka quedó fuera del reality show

Ahora que está fuera, Niurka no dudó en expresar su sentir sobre Bozzo, diciendo que es una mujer “con muchas ineguridades”.

“Laura para mí fue contrastante, porque pensé que era otra persona, y siendo sincera, no la voy a extrañar, logré descubrir que es una persona llena de inseguridades”, expresó durante una entrevista tras su eliminación.

Niurka Marcos fue eliminada de La Casa de Los Famosos y cargó contra la producción (Cortesía)

Por su parte, Bozzo se dejó ver muy afectada por la salida de la cubana: “Yo debería estar feliz, se supone que Niurka y yo éramos las contendientes más fuertes y las que íbamos a llegar a la final. Otra en mi lugar estaría celebrando ‘por fin se fue’. Pero la verdad es que yo estoy llorando, voy a extrañar Niurka”.

A pesar de haber sido eliminada, Niurka agradeció su paso por la casa y el equipo que formó con Juan Vidal, Nacho Casano, Ivonne Montero y Natalia Alcocer, quienes estuvieron en el llamado “Cuarto azul”.

“Es la familia que logramos. Cada día nos abrazamos y lo logramos. Logramos cobijarnos y logramos sentirnos familia. Y aunque yo fui la primera que dijo hagamos familia, ellos lo entendieron y lo necesitaron. Esa es la familia del ‘Cuarto azul’. Estoy muy orgullosa”, expresó.