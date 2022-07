“Ya se notan los años”: Regina Blandón le responde a seguidor que la criticó por aparentar más edad

Regina Blandón ha dejado claro que no se quedará callada ante las críticas y señalamientos sobre su aspecto. Por medio de redes sociales la famosa expuso a un usuario que afirmaba que lucí a más grande y se ganó los aplausos de sus seguidores.

Regina Blandón responde a quienes critican su aspecto

La actriz compartió una captura de pantalla en la cual se puede leer un comentario de un usuario que dice: “Ya se te notan los años :(”

Primero Regina le contestó: “Cuéntame más por favor”

Más tarde lo compartió por medio de sus historias y recordó que ella ha trabajado desde los nueve años como actriz.

“La preocupación es que yo empecé a trabajar a los 9, o sea, van casi 23 años de eso. ¿En qué edad me tenía que haber quedado o khé?”

Regina Blandón

Te recomendamos: “No fue tan grave”: Padre de Regina Blandón habla sobre abuso sexual que sufrió su hija

Anteriormente Regina ya había tenido un encuentro similar con alguien que opinaba sobre su aspecto. En una foto que compartió en redes sociales, un usuario le escribió:

“Estás súper guapa pero te ves viejita, quizá sea el color de cabello”

Regina no se quedó callada y le respondió que el hecho de que sea una figura pública no significa que deje de cumplir años o que su apariencia no cambie.

“César, te cuento. Las personas cada año, cumplimos un año más que el que ya teníamos, vamos creciendo y envejeciendo. Por ejemplo, yo este año cumplo 32 el 25 de julio y luego voy a cumplir 33 el próximo 25 de julio y así sucesivamente. Y todos los días del año, en lo que llega tu próximo cumpleaños, puedes hacer algo: te puedes repetir y repetir y hacer planas con la frase: No se opina sobre el aspecto físico ajeno. Te lo recomiendo. Bendiciones. Feliz cumpleaños adelantado”

Te recomendamos: Critican a Regina Blandón por su peso y ella responde de la mejor manera

La famosa ha sido víctima de comentarios sobre su físico desde que en el pasado Mercedes Benz Fashion Week México 2022, apareció con las cejas completamente decoloradas, lo cual desató comentarios a favor y en contra.

Finalmente ella declaró que el cambió era por cuestiones laborales, pero que si hubiera sido una elección personal, también debía ser respetada.

Te recomendamos: Así fue como Regina Blandón defendió a Eugenio Derbez luego que lo acusaran de abusar de ella

Regina es una de las actrices que más ha alzado la voz sobre las presiones que reciben las mujeres en el mundo del entretenimiento, pues no solo basta con ser talentosa y trabajar duro, también tienes que verte perfecta en todo momento.

Anteriormente abrió su corazón sobre las inseguridades que esto le ha provocado y cómo ha llegado a despreciar su cuerpo por compararse con otras personas.

Por medio de su cuenta de Instagram, la famosa compartió una serie de fotos en ropa interior, acompañadas de un texto en el cual respondía a los que la criticaban.

“El otro día me comentaron en una foto: “enseñándonos la lonja” y no he parado de pensar en lo dlv que estamos. Advertencia: este post no es para que me digan “no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien”, no me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención.”

La actriz explicó que estas fotos se las había tomado en un momento en el que se sentía feliz y guapa, pero cuando volvió a verlas notó que comenzaba a criticar su cuerpo y a sentirse mal. Esto le hizo darse cuenta de lo mal que se hablaba a sí misma, razón por la cual quiso responder a las críticas.

“Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba. Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: “se me ve gorda la pierna, es que la panza, bla bla bla…” Y así he sido toda la vida conmigo. Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo.”

Por esa razón quería compartir con sus seguidores que no está bien criticarse todo el tiempo, ni presionarse para verse siempre de alguna forma. Es importante aprender a quererse y valorarse, e incluso cambiar la manera en la que se piensa sobre el propio cuerpo y el de los demás.