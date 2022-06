“No fue tan grave”: Padre de Regina Blandón habla sobre abuso sexual que sufrió su hija

Roberto Blandón, padre de la actriz Regina Blandón habló sobre el abuso sexual que vivió su hija en su infancia y sus declaraciones sorprendieron al público, pues pensaron que había minimizado lo sucedido al decir que no había sido grave.

Regina Blandón: su padre califica su abuso sexual como ‘No grave’

Al ser cuestionado sobre lo sucedido cuando su hija tenía 7 años de edad, él dio su versión de los hechos. En un encuentro con los medios dijo que no sabía que su hija había hablado de su abuso ante los medios.

Ante los ojos del público, las palabras del actor minimizaron la vivencia de su hija.

“Ah no, pero eso fue hace como 30 mil años y nunca llegó a ser abuso claramente”

Por medio de redes sociales varias usuarias tacharon de desafortunados los comentarios de Roberto Blandón.

Roberto Blandón, el papá de Regina Blandón diciendo que el abuso que sufrió de pequeña “no fue tan grave” 😐 Y aún se preguntan por qué víctimas de abuso tardan AÑOS en hablar o simplemente unas nunca lo hacen? Tu propio padre minimizando lo que te pasó cuando eras una NIÑA. — murdok. (@idowikeit) June 4, 2022

También dijo que no había reaccionado de manera violenta al enterarse de los hechos.

“No, no. No llegó a tanto”

El papá de Regina Blandón minimizando el abuso que sufrió su hija en la infancia es todo lo que está mal en la vida... 💔 — Feto de PicaFresa🍓 (@RoxanaAAT) June 5, 2022

Aunque Regina reveló que tuvo que superarlo con años de terapia, su padre declaró:

“No fue tan grave”

Este señor. Abuso es abuso. No nos venga conque ko es grave. Mandenlo a la cárcel por no cuidar a su hija. Roberto Blandón, papá de Regina Blandón, minimiza su abuso: "No fue tan grave" https://t.co/NpSFAtpdq7 — Dolores Fernandez (@Lolear27) June 4, 2022

Anteriormente, Regina Blandón habló de su experiencia en una entrevista con Isabel Lascurain. Ahí dijo que había sucedido durante unas vacaciones en Acapulco y el agresor había sido un señor que trabajaba para su familia.

“Se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”.

En ese momento, Regina dijo que su padre se había molestado mucho al enterarse de la situación.

“Mi papá estuvo a punto de matar al cabr*n”.

Regina decidió hablar sobre su experiencia para unirse contra el abuso sexual y animar a más víctimas a denunciar.

“Lo que nos ha enseñado el machismo sistémico y el patriarcado y etcétera es a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. O sea, siempre somos la histérica, la loca, la de ‘estás exagerando’…”

Anteriormente la actriz ha alzado la voz para apoyar los derechos de las mujeres, como es el derecho al aborto.

La protagonista de ‘Sin Hijos’ usó sus redes sociales para apoyar las protestas del 8M, realizó un cartel con el mensaje «Juntas, libres y sin miedo» junto al cual posó usando una mascada verde en su mano para mostrar su apoyo al aborto.

Esta no es la primera vez que la actriz se pronuncia en a favor del aborto, ya que anteriormente compartió en su cuenta de Instagram otra fotografía usando la pañoleta verde acompañada de un mensaje en el cual explica la importancia de la despenalización de la interrupción del embarazo.

Uno de los puntos principales de su argumento, es que las mujeres deben tener la opción de abortar de manera segura, ya que su prohibición pone en riego la vida de las mujeres quienes terminan por hacerlo de manera clandestina.

“El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre.”

Anteriormente también en redes sociales, publicó un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se le exige que deje de descalificar al movimiento feminista y que rompa el pacto patriarcal. Durante la conferencia mañanera, varios grupos feministas se conectaron de forma virtual para protestar contra las acusaciones del presidente de que se trataba de un grupo de la oposición para atacar a su gobierno.