Christian Nodal salvó la vida de un fan que sufrió un accidente cerebral y así le agradeció

Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar este año y es que desde que terminó su relación con Belinda, ha estado envuelto en varios escándalos.

Entre el cambio de imagen, su pelea con J Balvin y el escrutinio por su supuesta relación con la rapera argentina Cazzu, el cantante de regional mexicano ha pasado por tiempos muy ajetreados y complicados.

Sin embargo, un fan se encargó de alegrarlo pues lo sorprendió agradeciéndole por haberle salvado la vida cuando sufrió un accidente cerebral.

El joven chileno llamado Alvin Gallardo, tuvo un encuentro frente a frente con Nodal durante uno de sus conciertos y no perdió la oportunidad de entregarle una playera de la selección chilena, así como pedirle un autógrafo sobre una fotografía en la que aparecen posando juntos.

Gallardo le dijo al cantante que su música tenía un significado muy especial en su vida, pues fue lo que lo ayudó a salir adelante tras el grave accidente.

“Tu música me salvó la vida, hace dos años tuve un accidente cerebral y tu música me hizo salir adelante; tu música me hizo volver a cantar, levantarme”, expresó el fanático frente a Christian, quien lo escuchó con atención para luego abrazarlo.

Según explicó el fan, tuvo un accidente cerebro vascular que lo dejó muy mal y los médicos no le daban esperanza de volver a caminar ni hablar. La música siempre ha sido uno de los pasatiempos de Alvin por lo que durante esa dura etapa de su vida, escuchaba los éxitos de Nodal e intentaba tocarlos en guitarra y cantar.

Poco a poco recuperó la movilidad y cuando supo que el mexicano estaría en Chile, movió montañas para poder conocerlo y hacerle saber lo que hizo por él.

El conmovedor momento quedó captado en un video que el mismo Gallardo compartió en redes sociales.

“LOS SUEÑOS SÍ SE HACEN REALIDAD. No tengo palabras para describir la noche de hoy...Gracias infinitas a todas las personas que hicieron posible este sueño de conocer a mi ídolo...a mi queridísimo Christian @nodal (...) SI SE PUDO CUMPLIR EL SUEÑOOO!!!”.

Alvin compartió otro video en el que agradece a quienes lo ayudaron a cumplir su sueño. Asímismo reconoció al staff del cantante y reiteró su apoyo incondicional para este.

“Este momento de mi vida se llama Felicidad. Conociendo a mi adorado ídolo Christian @nodal Muchas, muchas personas me ayudaron a que esto tan hermoso pudiera pasar (...) Mi reacción de felicidad máxima, llegando a saltar de alegría, nunca la olvidaré. Gracias vida hermosa por darme estas alegrías después de tantas cosas difíciles. Mi ídolo, mi querido ídolo es tal y cual siempre lo soñé. Christian, siempre te apoyaré”.

La inmensa felicidad del fanático quedó plasmada en redes sociales y no dudó en expresar que Christian tiene un corazón enorme y que merece ser reconocido por ello.

“Christian tiene un corazón del tamaño de una montaña. Me hizo vivir emociones tremendas, como ese momento en que me cantó en el concierto!!! (...) El mundo debe saberlo, su corazón es de oro. Me salvó una vez y ahora me sigue dando millones de motivos para sonreír.Estoy orgulloso hasta el alma de ser fan de Christian @nodal”, se lee en una serie de fotografías que compartió.