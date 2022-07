Christian Nodal se retiraría de la música para pasar más tiempo con Cazzu y fans se preocupan

Christian Nodal parece haber encontrado nuevamente el amor tras su ruptura con Belinda. Su romance con la cantante Cazzu ha sido el centro de atención de las redes sociales en las últimas semanas, y ahora se rumora que el cantante podría retirarse de la música para pasar más tiempo con su novia. Sin embargo sus seguidores no están felices.

Christian Nodal se retira temporalmente de la música

Todo comenzó cuando el cantante de regional mexicano anunció que tras su gira se tomaría unas vacaciones de dos meses. Posteriormente, la conductora Anahí Salazar, afirmó que se retiraría temporalmente para pasar más tiempo con su novia Cazzu.

“Él decide tomarse como una vacación. Se va por un mes y yo creo que era muy bien con su novia, esta muchacha Cazzu. Y yo creo que hará bien. Que haga mucho yoga, mucha meditación y que se limpie de todas las cosas que le están pasando porque tiene una vida por delante”

Christian Nodal anuncia un descanso de dos meses tras el #ForajidoTour por México y Latinoamérica, así mismo agradece a todas las personas que formaron parte de él. Christian también estará trabajando en su próximo álbum "Foraji2". pic.twitter.com/F6WGVm4g3R — Nodal (@NodalEncantada) July 4, 2022

Para muchos esta es una buena oportunidad para que el cantante se concentre en su salud mental, ya que anteriormente Nodal rompió en llanto sobre el escenario al recordar las críticas en su contra.

Christian Nodal se presentó en Colombia como parte de su Forajido Tour. El cantante de disculpó con el público y declaró que no todo lo que se habla de él es verdad, pues él cree que la prensa no lo quiere y por eso recibe tantas críticas.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”

Nodal recordó entre lágrimas, que aunque es un personaje público no es un ejemplo a seguir y dijo que lamenta sus errores.

Es por esta razón que muchos esperan que durante sus vacaciones tenga la oportunidad de sanar y concentrarse en sí mismo.

Sin embargo para muchos esto podría ser señal de alarma, pues Nodal acaba de salir de una relación con Belinda y ha luchado para enfrentar esta situación.

Desde que surgieron los rumores de su romance, muchos de sus fans se han pronunciado en contra, pues creen que Nodal parece deprimido y no piensan que Cazzu pueda ayudarlo.

la pareja de cazzu y nodal me da un asquete 🤮🤮🤮 los ves de la mano y te da la impresión q no se bañan hace un mes — ғʟᴏʀᴇɴᴄɪᴀ (@_florfernandes) June 29, 2022

Otros incluso opinan que estaba mejor con Belinda y que su cambio de look es responsabilidad de su nueva novia, pues Nodal quiere imitar su estética.

Los fans de Cazzu tampoco están conformes, pues piensan que Nodal puede lastimarla al igual que lo hizo con su ex prometida.

Yo no creo que Cazzu sea la que induzca a ese desorden de Nodal, más bien creo que esta cometiendo el error de recoger los pedazos, y esa chica saldrá herida, porque en cuanto él se reponga simplemente Cazzu será solo un desecho más — Dragona (@laguna_postigo) July 4, 2022

Cazzu ha recibido varias críticas desde que se relacionó con Nodal, ya que en redes sociales la comparan con Belinda y han hecho comentarios sobre su apariencia.