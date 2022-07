Andrea Legarreta desmiente que Fernando del Solar sufriera maltrato en ‘Hoy’

La conductora Andrea Legarreta rompió el silencio después de que surgieran rumores que indicaban que Fernando del Solar había sufrido maltratos que lo llevaron a abandonar el programa ‘Hoy’. Ante el enojo del público, Legarreta aclaró como sucedieron las cosas dentro del matutino.

Andrea Legarreta aclara cómo era su relación con Fernando del Solar

En 2018, Fernando del Solar se integró al programa ‘Hoy’ por invitación de la productora Magda Rodríguez, sin embargo su participación duró poco, pues tras sólo tres meses salió del matutino.

Finalmente durante una transmisión del programa Fernando declaró:

“Nos prometimos 3 meses con Magda, para mi también era a ver si estoy listo para regresar, para mi era un gran desafío porque venía de pasar momentos muy feos y para ver si estaba a la altura del momento y del programa, se cumplieron los tres meses y no quiero cerrar las puertas.”

Te recomendamos: El día que Fernando del Solar supo que iba ser conductor de La Academia y que tenía cáncer

Después de dos años de su salida, Fernando dio una entrevista con De Primera Mano y reveló que no había logrado congeniar con sus compañeros.

Te recomendamos: Entre lágrimas, Mauricio Mancera se despide de Fernando del Solar

“Desgraciadamente no logré empatizar como me hubiese gustado. No voy a estar en ningún lado donde no me la pase a gusto o no me la pase bien.”

También aclaró que no se trató de un desaire por parte de sus compañeros, simplemente la manera de conducir no era la que le gustaba.

Te recomendamos: “Sigues siendo la única”: Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar recuerda las últimas palabras de su esposo

La respuesta de Andrea Legarreta

Tras su fallecimiento Andrea Legarreta aclaró que por su parte no existieron malos tratos hacia Fernando.

“He visto algunos comentarios como ‘Es que ustedes no lo trataban bien’, yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, a mí no me quedó en absoluto. Tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos, que insisto fue poco, pero yo no hubiera escrito un homenaje para él como lo que escribí si sintiera una especie de malestar, incomodidad o remordimiento”

Además dijo que siempre ha procurado una buena relación con sus compañeros, y aunque él ya no está para dar su testimonio, si hay muchas personas que podrían hablar de su experiencia con ella.

“Él no está para que le pregunten específicamente por mí, por el trato que yo le di. Lo que sí, hay muchos compañeros que sí pueden hablar, que han entrado al programa y que a pesar de muchas cosas, de mucha tierra que quieran tirar, ellos pueden hablar por ellos, como nuevos del programa, cuál es el trato que yo les he dado”.

Al darse a conocer la noticia de su fallecimiento, Andrea Legarreta le dedicó un mensaje a Fernando del Solar y compartió una foto juntos. La famosa lo recordó como un buen compañero y un ‘guerrero’.