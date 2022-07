“El que no está no hace falta”, Adamari de vacaciones en crucero prueba que no necesita de un hombre para ser feliz

Adamari en bikini durante sus vacaciones prueba que no necesita de un hombre para ser feliz Instagram @adamarilopez

Adamari López ha dejado claro que está disfrutando su soltería al máximo a sus 51, demostrando que para ella lo más importante es su hija Alaia, y ella misma.

Y es que, aunque parezca egoísta, las mujeres solo debemos pensar en nuestra felicidad, y enfocarnos en nosotras mismas, y eso es lo que ha hecho Adamari, dando una gran lección de amor propio.

Mientras Toni Costa presume su relación con Evelyn Beltrán, la famosa está enfocada tanto en su salud como en su figura, luciendo espectacular y mostrándose más empoderada que nunca.

La famosa se ha dedicado a viajar con su hija y con amigas, coleccionando grandes momentos y disfrutando de la vida, y recientemente se fue de vacaciones a un crucero.

Adamari López disfruta de unas vacaciones en crucero de Disney con su hija

Adamari López se encuentra viajando en un crucero de Disney, en el que está acompañada de su hija y algunos amigos.

A través de las redes la puertorriqueña ha presumido fotos y videos de su estadía en el lujoso crucero, demostrando que la está pasando mejor que nunca.

Además, Adamari ha dejado algo muy claro y es que no necesita de un hombre ni para cumplir sus sueños, ni para ser feliz y disfrutar la vida.

Ella deja claro que es una mujer independiente, que si quiere la luna se la baja sola, si quiere ir de viaje lo hace y lo disfruta y colecciona valiosos momentos con su hija y con ella misma.

“Bravo Adamari disfruta, el que no está no hace falta”, “así es Adita, vive la vida, no dependas de nadie y sé feliz”, “que gran ejemplo de vida nos das”, “te ves más hermosa y feliz que con Toni”, y “wow estás radiante, te ves fantástica”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin duda, a Adamari el divorcio la ha fortalecido, y envía un poderoso mensaje de aceptación y amor propio, aprendiendo a valorarnos y saber que valemos mucho y no podemos dejar que una ruptura nos derrumbe.

La conductora sigue cosechando éxitos a sus 51 años, demostrando además que la edad no te limita a lograr nuevos objetivos y triunfar.