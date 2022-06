Adamari López impone tendencia juvenil y moderna a sus 51 con cargo pants y top

Adamari López está viviendo su mejor momento a sus 51 años, y es que no solo está disfrutando esta etapa al máximo, sino que se ha convertido en todo un referente de moda.

La puertorriqueña encanta con su estilo juvenil, moderno, y muy elegante, con el que impone tendencias.

La conductora de Hoy Día ama llevar prendas modernas como shorts, vestidos, jumpsuit, y jeans, enseñando la mejor manera de lucir elegante y sexy después de los 50.

Recientemente, la celebridad impuso tendencias con un look muy chic, ideal para deslumbrar en el verano.

Adamari López impone tendencias con el look más elegante y moderno del 2022

Adamari posó con un atuendo elegante y moderno en las calles llevando unos cargo pants en tono verde que combinó con un top asimétrico en el mismo tono.

El top era de tiras finas, con escote recto, y asimétrico en la zona baja, mostrando parte de su abdomen de forma elegante y discreta.

Este atuendo lo complementó con unos tacones, dándole un toque más chic a su look, aunque también se puede llevar con tenis blancos para un look cómodo.

“Que bella y elegante”, “amé este look”, “wow Adita te ves hermosa y súper joven”, “OMG es que tú no aparentas tu edad, pareces de 20″, “que look tan juvenil y fresco, me encantó”, y “siempre como una diosa mi Ada”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Para festejar sus 51 años, Adamari optó por un atuendo muy elegante y glamuroso con un maxivestido rosa con efecto tie dye y cuello halter, con tiras fucsia.

Y también ha lucido su figura en elegantes bikinis de dos piezas, demostrando que los 50 son los nuevos 30, y que se siente más segura y confiada que nunca con su cuerpo, dando lecciones de amor propio.