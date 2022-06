“La protegía de los depredadores”: Dulce sorprende al describir al esposo de Yrma Lydya

Mientras las investigaciones en torno al caso de Yrma Lydya continúan, cada vez surgen más detalles sobre cómo era su relación con el abogado Jesús Hernández Alcocer, su esposo y presunto asesino.

La cantante tenía apenas 21 años cuando fue asesinada a tiros durante un encuentro con Jesús “N” en el restaurante Suntory, en la colonia del Valle. Hasta ahora el sujeto se encuentra detenido en el Reclusorio Norte junto a su escolta y se presume que hay otro involucrado, además de que se ha acusado al restaurante de negligencia al no tener cámaras de seguridad en los salones privados.

Mientras tanto, en redes sociales la opinión ha estado dividida entre quienes sólo se han dedicado a señalar a Yrma Lydya por “andar con un hombre mayor” y quienes exigen justicia para ella y todos los casos de mujeres violentadas y víctimas de feminicidio que se mantienen impunes.

Por supuesto también han circulado videos en los que se puede ver el gran talento de la joven, así como testimonios sus colegas que han enaltecido su corta pero fructífera carrera.

Ésta era la percepción que Dulce, compañera de Yrma Lydya, tenía de Jesús “N”

Dulce, con quien llegó a compartir el escenario en el show GranDiosas, fue una de las primeras en hablar del impacto de su muerte y ahora ha dado más detalles sobre la relación que tenía con Hernández Alcocer.

En entrevista con TV Notas, la cantante declaró que desde el principio le pareció extraño que Yrma estuviera con un hombre 58 años más grande que ella sin embargo, aseguró que se veía contenta y por respeto a su privacidad nunca la cuestionó.

“De entrada era raro que ella a sus 22 estuviera con él, de 79; creo que ella tenía que disfrutar su juventud con gente de su edad”, dijo. “Nunca le pregunté si estaba contenta o no, son temas que no debe uno andar preguntando, pero sí ella andaba con él, me imagino que sí lo estaba. Lo que sí noté de este señor es que se veía muy enamorado de ella; incluso, él me dijo: ‘Quiero ayudarla a que haga una carrera bonita, quiero que logré sus sueños y quiero ayudarla en todo’, pero, caras vemos y corazones no sabemos”.

Así mismo, Dulce reveló que Yrma siempre dijo que no estaba casada con él pero que este la presentaba como “su esposa” para “protegerla de los depredadores”.

“Lo conocí (a Jesús “N”), pero ella me dijo que no era su esposa, que no estaban casados, que él la presentaba de esa manera porque era una forma de protegerla de los depredadores”, aseveró.

La cantante dijo que cuando los llegó a ver interactuar, parecían llevarse bien y que el abogado tenía mucha seguridad en sí mismo.

“Pues yo sí la veía contenta; de hecho, una ocasión nos fuimos a cenar juntos todo el equipo (de GranDiosas), ahí conocí al señor, y se veía con mucha seguridad en sí mismo, imponente, y me dio la impresión de que sí se llevaban bien, pero ahora sí que uno sólo ve las cosas por fuera”, recordó.

Ella era la cantante Yrma Lydya a quien su pareja sentimental asesino hoy #24Junio en un restaurante en el Suntory.



En #México todos los días matan 10 mujeres. 1,004 #feminicidios se registraron en 2021. mas 2.540 que fueron víctimas de homicidio doloso, para un total de 3.462. pic.twitter.com/8fpVhPPZmf — Reporte Global (@RadioRecorte) June 24, 2022

Al productor de GranDiosas no le gustaba la actitud de Jesús “N” con Yrma

Hace unos días Hugo Mejuto, el productor de GranDiosas, destacó que cuando llegó a ver a Jesús “N”, se mostraba soberbio y con actitud de poder.

“Lo poco que lo traté, lo traté en dos ocasiones. De la última vez que lo traté fue en la Arena Ciudad de México (...) fue un señor que estaba ahí en backstage, muy insistente, con una actitud muy específica de soberbia, de poder”, recordó.

En medio de la oleada de críticas a Yrma “por interesada”, Mejuto defendió que ella no recibía ningún apoyo económico por parte de su esposo y que en varias ocasiones rechazó participar en el show por falta de recursos para asistir.

Según ha trascendido a través de diversos medios, la cantante ya lo había denunciado por agresión y que este posee un historial de fraude, extorsión y presentación judicial falsa.